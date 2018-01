Waldshut-Tiengen Carla ist das Neujahrsbaby 2018

Im Waldshuter Spital liegt ein Neujahrsbaby: Carla Danger kam um 8.17 Uhr am ersten Tag des neuen Jahres zur Welt. Im Vorjahr sind im Waldshuter Spital 703 Kinder zur Welt gekommen, davon 355 Mädchen und 348 Jungen.

50 Zentimeter groß und 3180 Gramm schwer – das ist Carla Danger. Sie ist ein Neujahrsbaby, geboren im Spital in Waldshut. Gesund und ohne Komplikationen erblickte das Mädchen um 8.17 Uhr am ersten Tag 2018 das Licht der Welt. Für die Eltern, Anja Frauendiener und Thomas Danger, ist Carla ihr erstes Kind.

Das Paar aus Höchenschwand zeigt sich einen Tag nach der Geburt sichtlich entspannt und erleichtert über die reibungslose Geburt des Nachwuchses. Der Geburtstermin des Kindes war auf den 6. Januar geschätzt worden, doch in der Nacht der Jahreswende kam alles anders. Mitten in der Nacht setzten bei Anja Frauendiener die Wehen ein. „Bis um 1 Uhr waren wir noch auf einem Silvesterfest. Um 3 Uhr fingen die Wehen zu Hause an, um halb 5 haben wir uns auf den Weg nach Waldshut gemacht“, erzählt die 26-Jährige über die aufregende Nacht.

Mutter und Kind sind wohlauf

Ob Carla das Jahr 2017 oder 2018 auf der Geburtsurkunde trägt, das war für die beiden Eltern nicht von Bedeutung. „Das war nicht wichtig, die Hauptsache ist die Gesundheit“, sagt die stolze Mutter. „Das stimmt, aber genau an Weihnachten wäre für das Kind wegen den Geschenken bestimmt nicht geschickt gewesen,“ ergänzt Thomas Danger schmunzelnd.

Andrea Haubitz-Eschelbach war die begleitende Ärztin am frühen Morgen des ersten Januars. „Es ist eine völlig normale Geburt gewesen, alles verlief reibungslos“, sagt sie über den Verlauf der Geburt. Auch die Mutter ist gesundheitlich wohlauf. In der Regel bleiben Frauen nach einer normalen Geburt drei Tage im Krankenhaus, um Spätfolgen der Geburt bei Mutter und Kind auszuschließen.

Das Spital Waldshut bietet am Donnerstag, 4. Januar, um 10 Uhr ein Eltern-Café an, dort können Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr ihre Erfahrungen austauschen. Es ist ein idealer Anschluss für Anja Frauendiener und Thomas Danger in den ersten Monaten ihrer Eltern-Karriere, doch davor steht die Rückkehr ins Zuhause an. Mit dabei ist dann Carla, als das jüngste Mitglied der neuen Familie.

Geburten im Spital

700 Geburten fanden im Waldshuter Spital im Jahr 2017 statt, Mehrlingsgeburten werden in der Statistik als eine Geburt verzeichnet. Insgesamt sind 703 Kinder zur Welt gekommen, davon 355 Mädchen und 348 Jungen. Das letzte Kind aus dem vergangenen Jahr ist Samuel Chester Kipp, der einen Tag vor der Jahreswende gesund auf die Welt kam. 2016 waren es im Spital 732 Geburten. Elke Schlumpf, leitende Hebamme im Kreißsaal, erklärt die höhere Geburtenzahl im Vorjahr durch die Mehrzahl an geflüchtete Frauen, die ihr Kind erwartet hätten.