Waldshut (bin) Vor fünf Jahren hatten sich Ufuk und Nataljia Kinir mit dem Calypso Bar – Lounge – Restaurant in den Räumen, die einst das Café „Rössler“ beherbergten, ihren lange gehegten Wunsch erfüllt, einen eigenen Betrieb zu besitzen.

Von der Straße aus ist nur am großen Schriftzug auf der Fassade des historischen Hauses „von Roll“ zu erkennen, dass sich in der ersten Etage ein Restaurant befindet, das sich inzwischen großer Beliebtheit erfreut. Durch die Rössler-Passage gelangt man über die breite Treppe des alten Handelshauses in die dezent beleuchteten Gasträume. Durch die große Glastür betritt man den Raum, der durch seine schlichte Eleganz besticht. Die Farben Anthrazit und Weiß, die im Gastraum vorherrschen, dazu gedämpfte Beleuchtung, vermitteln dem Gast schon beim Betreten die dezente Atmosphäre, die er zum Entspannen sucht. Durch einen großen Spiegel wird die Großzügigkeit des Raumes noch hervorgehoben.

Das Restaurant, durch eine Glaswand unterteilt, bietet inklusive Bar rund 60 Gästen Platz. Im Sommer kommen auf der großen Dachterrasse über dem Wallgraben noch einmal 60 Sitzplätze dazu.

Mit dem Calypso, über die Mittagszeit Restaurant und Café, abends Bar, wollen Nataljia und Ufuk Kinir Gäste jeden Alters ansprechen. Neben einem kostengünstigen Mittagsmenü bietet das Calypso seinen Gästen saisonale Gerichte an, die ausschließlich aus frischen und nach Möglichkeit regionalen Zutaten zubereitet werden. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es im Calypso selbst hergestellte Hamburger „de Luxe“ oder Finger Food, wie Chicken-Wings oder -Nuggets mit leckeren Dips.

Am Abend lädt das Calypso bei dezenter Hintergrundmusik zum entspannten After-Work-Relaxing mit Freunden und Kollegen ein. Mit raffinierten Cocktails oder exquisiten Whiskeys kann man den Tag gut ausklingen lassen.