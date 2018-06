Viele Busfahrer am Hochrhein wechseln aufgrund von besseren Verdienstmöglichkeiten in die Schweiz. Die hohe Fluktuation macht Busunternehmen und dem öffentlichen Personennahverkehr zu schaffen. Doch nicht alles ist jenseits der Grenze besser.

Busfahrer sind am Hochrhein Mangelware. Besonders in den vergangenen Jahren haben viele von ihnen in die benachbarte Schweiz gewechselt. Die häufigsten Gründe sind spätestens seit der Auflösung der Euro-Franken-Bindung deutlich bessere Verdienstmöglichkeiten, aber auch ein höherer Stellenwert als Fahrer. Die Busunternehmen, allen voran die SBG Südbadenbus GmbH, leiden unter der starken Fluktuation und dem Nachwuchsmangel, berichtet Hans Peter Seibold, Niederlassungsleiter der SBG in Waldshut. Zehn bis zwölf Prozent der hier ausgebildeten Fahrer wechseln demnach jährlich in die Schweiz.

Die Lage habe sich laut Seibold in den vergangenen Monaten zwar wieder stabilisiert, dafür gebe es andere Schwierigkeiten. Rund 80 Prozent der Neueinstellungen werden mittlerweile von der Agentur für Arbeit vermittelt. Hierbei handle es sich um Menschen mit den verschiedensten Hintergründen, wie Umschüler aus anderen Berufen oder Migranten. Der Erwerb des Busführerscheins wird von der Agentur finanziert, doch „sie schlagen sich unterschiedlich“, sagt Seibold. Es gebe zuweilen sprachliche Verständigungsprobleme, aber auch Defizite im technischen Verständnis sowie bei der Pünktlichkeit im unregelmäßigen Schichtbetrieb. „Rund 20 bis 30 Prozent der so vermittelten Fahrer verlassen uns nach kurzer Zeit wieder“, sagt Seibold.

Der Gang über die Grenze ist für erfahrene Fahrer nachvollziehbar. Während die mittleren 50 Prozent der Busfahrer in Baden-Württemberg durchschnittlich zwischen 2100 und 2800 Euro brutto im Monat verdienen, bringen es die Schweizer Kollegen auf 5600 bis 6400 Schweizerfranken im selben Zeitraum, was beim derzeitigen Wechselkurs rund 4850 bis 5550 Euro brutto entspricht, also ungefähr dem Doppelten. Auch beim Urlaub sieht es auf der gegenüberliegenden Rheinseite oft besser aus.

In Deutschland gibt es rund 28 Urlaubstage im Jahr. In der Schweiz haben Busfahrer – oder „Chauffeure“, wie sie dort genannt werden – einen Anspruch auf vier Wochen Ferien im Jahr, ab einem Alter von 50 Jahren auf fünf und ab einem ab 60 Jahren auf sechs Wochen. Doch es gibt auch Nachteile. Die Dienstpläne sind in der Schweiz strenger und die Toleranz für Verspätungen geringer. Zudem wird dort in der Regel mehr gearbeitet. Während deutsche Busfahrer tarifbedingt rund 38,5 Stunden hinter dem Steuer sitzen, wird in der Schweiz 42 Stunden pro Woche gefahren.

Egzon Berisha aus Küssaberg hat den Wechsel ins Nachbarland bisher nicht bereut. Der 27-Jährige wechselte im Jahr 2015 und ist seitdem in der Stadt Baden als Bus-Chauffeur tätig. Über die Grenze gelockt hat ihn der deutlich bessere Verdienst. Mittlerweile fühlt er sich dort aber auch aus anderen Gründen wohler: „Der gesellschaftliche Stellenwert als Chauffeur ist in der Schweiz viel höher“, erklärt er. „Selbst kleine Kinder sagen bereits Danke und Auf Wiedersehen.“

Manfred Maier aus Albbruck ist Busfahrer im Ruhestand und sieht den Wechsel ins Nachbarland trotz besserer Löhne kritisch. „Bei uns ist das Verhältnis unter den Kollegen herzlicher und entspannter“, weiß er aus eigener Erfahrung und von Erzählungen jener Kollegen, die gewechselt haben. Darüber hinaus berichtet er von einer größeren Fairness seitens der Fahrgäste, die sich zuerst an den Busfahrer selbst wendeten, anstatt sofort Reklamationen an seinen Arbeitgeber zu senden, wie es in der Schweiz der Fall sei. Solche kulturellen Unterschiede würden viele Busfahrer auch dazu bewegen, nach Deutschland zurückzukommen.