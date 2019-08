von sk

Ein betrunkenes Paar hat am Donnerstagabend, 1. August, am Busbahnhof in Waldshut mit einer Soft-Air-Waffe herumhantiert. Die Frau soll damit auch Personen bedroht haben. Das berichtet die Polizei. Um 19.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein Paar auf Passanten losgehen würde. Ein zweiter Anrufer sprach von einer Pistole, mit der das Paar herumfuchteln würde. Vor Ort trafen die Beamten zwei aufgebrachte Personengruppen angetroffen werden, die sich gegenseitig beschimpften. Zuvor hatte sich das Paar aus einer der Gruppen bedroht gefühlt, weshalb die Frau die Pistole aus dem Hosenbund des Mannes zog. Da sich das stark betrunkene Paar, ein Mann im Alter von 41 und eine Frau von 40 Jahren, laut Polizeibericht nicht beruhigen ließ, sich äußerst aggressiv zeigte und auch die Polizeibeamten beleidigte und bespuckte, wurden die beiden in Gewahrsam genommen. Dazu mussten sowohl der Mann als auch die Frau erst überwältigt werden. Die Pistole, eine Soft-Air-Waffe, wurde beschlagnahmt. Das Paar hatte diese vor Eintreffen der Polizei bereits versteckt. Das Paar musste seinen Rausch in getrennten polizeilichen Unterkünften ausschlafen. Gegen beide wird ermittelt. Die Landespolizei wurde bei diesem Einsatz von zwei Streifen der Bundespolizei unterstützt.