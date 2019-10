von sk

Zwei betrunkene Männer sind am Montagabend, 30. September, gegen 20.30 Uhr, am Waldshuter Busbahnhof aneinander geraten. Ein 35-jähriger soll mit einer Flasche zugeschlagen haben. Der flüchtete nach der Auseinandersetzung zum nahe gelegenen Polizeirevier. Sein Kontrahent, ein 28 Jahre alter Mann, blieb am Busbahnhof und wurde dort vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt Schnittwunden am Kopf, während dem anderen Beteiligten ein Zahn fehlte. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer.