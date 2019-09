von Susanne Schleinzer-Bilal

Die evangelische Gemeindediakonin Angelica Gehrke geht dieses Jahr in den Ruhestand. In einem feierlichen Gottesdienst wurde sie in den Ruhestand verabschiedet. Einen Nachfolger für Angelica Gehrke gibt es noch nicht.

Ihre Kindheit und Jugend hat sie in der Nähe von Freiburg verbracht. In Freiburg hat sie auch Religionspädagogik und Gemeindediakonie studiert. Nachdem sie 20 Jahre lang in St. Blasien gewirkt hat, ist sie 1999 nach Waldshut versetzt worden, wo sie bis zu ihrem Ruhestand geblieben ist. Sie hat vier erwachsene Kinder und neun Enkelkinder. Aktuell wohnt sie im Schwarzwald, in der Gemeinde Dachsberg.

Ihr berufliches Tätigkeitsfeld war sehr vielfältig. Sie war in der Kinder- und Jugendarbeit tätig, hat Gottesdienste und Andachten in Pflegeheimen gehalten, anfangs auch in der Grundschule Religion unterrichtet. Daneben hat sie den Seniorenkreis im Matthias-Claudius-Haus geleitet.

„Ich habe mich bereits als Jugendliche sehr wohl in der evangelischen Kirche gefühlt“, erklärte Gehrke.

Nach einem Aufenthalt in den USA als Au-pair-Mädchen, bei dem sie verschiedene freie Gemeinden kennengelernt hätte, habe sie sich für das Studium der Gemeindediakonin und Religionspädagogik entschieden. „Das Studium damals war sehr praxisorientiert, das hatte mir gefallen“, so Gehrke. „Besonders gefallen hat mir das Zusammenspiel von Gruppen- und Einzelseelsorge, oder das Weitergeben von Glaubenserfahrungen.“

Auch der Kontakt zu ganz besonderen Menschen, von denen sie viel lernen durfte, habe ihr viel gegeben. „Das werde ich bestimmt vermissen“, lacht Gehrke. Schön sei auch gewesen, dass sie in ihrem Gottvertrauen und tiefem Glauben immer getragen und begleitet worden sei. „Das ist eine wichtige Zutat, die man für diesen Beruf mitbringen muss, das Gottvertrauen“.

Daneben könne sie gut zuhören, sei aufgeschlossen und könne Menschen mit großer Offenheit begegnen. „Humor ist auch ganz wichtig in meinem Beruf“, schmunzelt sie. In den Ruhestand gehen wird sie mit einem Gefühl der Dankbarkeit.

„Ich bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte, freue mich jetzt aber auch mehr Zeit für meine Familie und mein Pferd zu haben“. Daneben wolle sie Freundschaften pflegen und mehr am kulturellen Leben teilnehmen. Ganz weg werde sie nicht sein, sie werde sich weiter engagieren: „Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht zu viel vornehme.“