Waldshut Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter und Landrat Martin Kistler auf Stippvisite im Jobcenter

Über die Arbeit im Jobcenter Waldshut informierten sich die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter und Landrat Martin Kistler. Laut Landratsamt liegt der Landkreis mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent deutlich unter der Gesamtquote für Deutschland von 5,3 Prozent.

Die Parlamentarische Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) hat das Jobcenter des Landkreises in Waldshut besucht und sich dort zusammen mit Landrat Martin Kistler über die Erfahrungen der letzten Jahre informiert. Darüber hat das Landratsamt in einer Medienmitteilung informiert.

Gute Konjunktur sorgt für niedrige Arbeitslosigkeit

Mit einer Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent liege der Landkreis Waldshut deutlich unter der Gesamtquote für Deutschland von derzeit 5,3 Prozent, so das Landratsamt. Das liege neben der günstigen Konjunktur und den positiven Rahmenbedingungen auch daran, dass Arbeitssuchende wieder in den Arbeitsprozess integriert werden konnten. In diesem Punkt liege der Landkreis Waldshut mit einer Integrationsquote von rund 28 Prozent ebenfalls über dem bundesweiten Schnitt von rund 25 Prozent.

In den vergangenen Jahren habe sich der Landkreis an zahlreichen Projekten des Bundes erfolgreich beteiligt, berichtet das Landratsamt. Um sich einen vertieften Einblick in die Arbeit des Jobcenters Waldshut zu machen, besuchten Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Landrat Martin Kistler gemeinsam die Behörde. Für Schwarzelühr-Sutter waren vor allem die bisherigen Erfahrungen sowie die Einschätzung der Mitarbeiter zu neuen Vorhaben der Bundesregierung von Interesse.

"Verwaltungsaufwand so gering wie möglich halten"

Als Staatssekretärin sitzt die Abgeordnete aus dem Wahlkreis Waldshut mit am Regierungstisch, wenn es um die gesetzliche Planung des im Koalitionsvertrag festgehaltenen Vorhabens „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ geht. Aus zusätzlichen Mitteln in Höhe von vier Milliarden Euro soll zwischen 2018 und 2021 auf unbürokratische Weise für 150 000 Menschen die Möglichkeit für Arbeit geschaffen werden. Marcel Schilling, der Leiter des Jobcenters, warb bei der Abgeordneten dafür, den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten und die Teilnahmevoraussetzungen für die Leistungsbezieher nicht zu eng zu fassen.

Landkreis nimmt weiter an Bundesprogrammen teil

Die Jobcenter erhalten ihre finanziellen Mittel ausschließlich für die Teilnehmer der Bundesprogramme. Das heißt: der entstehende Verwaltungsaufwand wird vom Landkreis getragen. Der Landkreis werde sich weiterhin an den Bundesprogrammen beteiligen, versicherte Landrat Martin Kistler: „Die geleistete Arbeit und die positiven Ergebnisse zeigen, dass dies sinnvoll ist“, so Kistler. Staatssekretärin Schwarzelühr-Sutter würdigte die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters. Nur durch den intensiven Einsatz von allen Beteiligten sei gewährleistet, dass „Menschen, die einmal in eine schwierige Lebenssituation geraten, aufgefangen werden und ihnen geholfen wird“.