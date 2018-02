Waldshut-Tiengen Bundesstraße: Elf Bäume müssen dem Verkehr weichen

An der Waldshuter Eisenbahnstraße werden am kommenden Sonntag elf Platanen gefällt. Ein Grund für die Fällung ist auch der Verkehr auf der Bundesstraße.

Ein 18-Tonnen-Lastwagen brettert die Waldshuter Eisenbahnstraße entlang. Dabei entgeht er nur knapp einigen Ästen aus der Krone einer Platane, die auf der Höhe des Viehmarktplatzes neben der viel befahrenen Bundesstraße steht. Elf sind es insgesamt, alle werden an diesem Sonntag gefällt.

„Die Schnitthöhe der Bäume über der Fahrbahn muss bei viereinhalb Metern liegen. Lastwagen dürfen bis zu vier Meter hoch sein, dann gibt es noch die Toleranz. Da streift ein Lastwagen auch immer wieder hängenden Äste“, sagt Bernd Kramm, der Leiter der Stadtgärtnerei. Seit rund 25 Jahren säumen die Platanen den einen kurzen Abschnitt an der Bundesstraße. Vom Hexenplatz gelangt man an der Rückseite des Wallgrabens auf einem schmalen Gehweg hinüber zum Viehmarktplatz.

Aufwand für Baumbeschnitt enorm

Immer wieder müssen die Äste der Platane auf der Seite mit den Häuserfassaden zurückgeschnitten werden, noch aufwendiger sind die Arbeiten in Richtung der Bundesstraße. Vor fünf Jahren wurde die Krone auf der Verkehrs-Seite zuletzt beschnitten, der damalige Aufwand war mit einer halbseitigen Sperrung der Straße und benötigten Baumkletterern enorm.

„Von der Kronenbreite sind die Platanen zu mächtig, es braucht hier eine Säulenform“, sagt Stadtgärtner Kramm. Eine Baumart bietet sich durch seine schlanke Form als Ersatz an: Die gefällten Platanen werden im März oder Februar durch den Säulenahorn ersetzt, der mit einem Kronendurchmesser von vier Metern den Anforderungen direkt neben der Straße entspricht.

13 Säulenahorne dienen als Ersatz

Zwei Platanen mussten erst im vergangenen Jahr aufgrund von Sturmschäden gefällt werden. Für die Neupflanzung plant Kramm deshalb zwei Bäume mehr ein, insgesamt sollen 13 weitere zwölf Meter große Säulenahorne dazukommen. Elf Bäume der gleichen Art sind auf dem Abschnitt bereits vorhanden. Folglich stehen in der Zukunft 24 Säulenahorne auf der Grünstreifen zwischen dem Fußgängerweg und der Bundesstraße.

Der Austausch der Bäume ist nur der Anfang einer neuen Baustelle, die ebenfalls mit den Platanen zusammenhängt. Das Wurzelwerk des Baumes drückt nach oben, daher ist der Pflasterbelag des Fußweges von Unebenheiten geprägt. Das Tiefbauamt plant im Frühjahr eine Erneuerung des 150 Meter langen Abschnitts, ungefähr drei Wochen sollen die Bauarbeiten dauern.

Bei der Fällung an diesem Sonntag ist laut Bernd Kramm mit „leichten Beeinträchtigungen im Straßenverkehr“ zu rechnen. Eine Ampelschaltung soll den Durchfluss des Verkehrs regeln. Im Moment der Fällung wird es für kurze Zeit eine Vollsperrung der Bundesstraße geben. Die Arbeiten beginnen um 8 Uhr und dauern voraussichtlich bis 12 Uhr.

Weitere Pflanzungen

Neben den 13 Säulenahornen in der Waldshuter Eisenbahnstraße plant die Stadtgärtnerei im Jahr 2018 weitere Pflanzungen neuer Bäume. Für die Außenanlage der Stadthalle in Waldshut sollen im Spätsommer 15 Bäume verschiedener Arten gepflanzt werden. In der Wutachstraße in Tiengen sollen durch die Verlegung der Bushaltestelle an der Stadthalle im Herbst mehrere Bäume eingesetzt werden. Wegen Sturmschäden im vergangenen Jahr bedarf es außerdem die Neupflanzung von ungefähr 15 Bäumen im Waldshuter und Tiengener Stadtgebiet.