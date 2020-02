von sk

Am frühen Montagmorgen versuchte ein griechischer Staatsangehöriger mit einem gefälschten Führerschein nach Deutschland einzureisen. Der 41-Jährige, der mit dem Auto über den Übergang Waldshut-Rheinbrücke einreiste, händigte den Beamten der Bundespolizei einen bulgarischen Führerschein aus. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte. Der Mann gab an, die Fahrerlaubnis bei einer bulgarischen Fahrschule nach zwei Doppelstunden bekommen zu haben. Wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Mann ein Strafverfahren durch die Bundespolizei eingeleitet. Das falsche Dokument wurde sichergestellt und dient als Beweismittel. Da dem Mann die Weiterfahrt untersagt wurde, musste er seine Heimreise zu Fuß antreten. Das berichtet die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein in einer Pressemeldung.