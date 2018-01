Waldshut-Tiengen Bürgerwehr Tiengen ist vielfältig aktiv

Jürgen Baumgartner und Hans-Peter Fröhlich wurden bei der Hauptversammlung für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Es wird für den Verein zunehmend schwierig, Nachwuchs zu finden.

In der Hauptversammlung der Bürgerwehr Tiengen standen das Jahresprogramm und die bereits beginnende Organisation für das Landestreffen der Bürgerwehren, das 2019 in Tiengen stattfinden wird, im Mittelpunkt. Zudem wurde Nelly Polzer einstimmig zur neuen Schriftführerin gewählt. Die Sitzung wurde durch Jürgen Baumgartner, der als Kommandant den Vorsitz innehat, mit Grußworten eröffnet. Die Bürgerwehr wurde 1804 ursprünglich mit dem Ziel gegründet, das Vermögen der Bewohner vor umherziehenden Soldaten zu verteidigen, wurde dann aber 1848 aufgelöst. Im Jahr 1962 wurde die Bürgerwehr als historisch-traditionelle Gruppe wieder ins Leben gerufen. Fest im Terminkalender stehen der Dreikönigs-Salut am 6. Januar, der Schwyzertag oder die Waldshuter Chilbi. Dieses Jahr soll wieder bei der Bewirtung am Jazz-Fest geholfen werden. An der Hauptversammlung stellte man mit Bedauern fest, dass es immer schwieriger werde, Nachwuchs zu finden. Stellvertretender Kommandant Marco Müller übergab Kommandant Jürgen Baumgartner und Stabführer Hans-Peter Fröhlich jeweils ein gerahmtes Porträt als Dank für langjährige Treue.