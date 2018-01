Waldshut-Tiengen Bürgerversammlung: Schnelles Internet kommt noch 2018 nach Detzeln

Detzeln soll noch in diesem Jahr ans Breitbandnetz angeschlossen werden. Zudem sind zwei öffentliche WLAN-Netze geplant. Was Ortsvorsteherin Esther Koch noch an Neuigkeiten für die Bürger hatte, erfahren Sie hier.

Detzeln (ros) Detzeln darf sich auf einen baldigen Anschluss ans Breitbandnetz freuen. Die Fördermittel seien genehmigt und "die Maßnahme muss bis Ende 2018 abgeschlossen sein", berichtete Norbert Bodmer von der Stadt Waldshut-Tiengen bei der Bürgerversammlung in Detzeln vor rund 80 Einwohnern. Unabhängig von der momentan noch vorliegenden Infrastruktur werde der zukünftige Anbieter bis zu 100 Mbit/s garantieren und zur Not zusätzliche Kabelnetzverzweiger installieren, so der Experte weiter.

Darüber hinaus stellte Ortsvorsteherin Esther Koch die Möglichkeit für zwei öffentliche WLAN-Netze im Gemeinde- und im Feuerwehrhaus in Aussicht. Hierzu wolle man sich die Umsetzung in Krenkingen ansehen. Weitere Neuerungen in Detzeln werden ein Klettergerüst auf dem Spielplatz Breitenäcker und ein schließbares Tor am Zaun sein. Bereits im Vorjahr wurde der Spielplatz zum Teil umgestaltet, erweitert und sicherer gemacht.

Nachdem der letzte Pächter des Ochsen nur für ein kurzes Intermezzo gesorgt hatte, freut man sich im Dorf, dass es mit seinem Nachfolger, Salvatore Scorpio, wieder Leckeres aus dem Pizzaofen gibt. "Wir hoffen, dass er bleibt", sagte die Ortsvorsteherin augenzwinkernd. Der Termin für die Dorfputzete wurde auf den 24. März angesetzt. Grüße von der Stadt und Informationen seitens der Stadt überbrachte Oberbürgermeister Philipp Frank. Der Leistungschor Detzeln unterhielt musikalisch, das traditionelle Rehessen hatte Ralf Matt vorbereitet.

hat momentan 283 Einwohner (Vorjahr: 271) und ist nur noch 20 von seinem Höchststand im Jahr 1997 entfernt. Zwei Sterbefällen standen in 2017 zwei Geburten gegenüber. Den Kindergarten besuchen zurzeit 23 Kinder.