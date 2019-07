Rund die Hälfte der Geschäfte und Lokale in Waldshut-Tiengen hat Videokameras in ihren Räumen aufgehängt. Der Handel beklagt landesweit jährlich Verluste im dreistelligen Millionenbereich durch Langfinger und organisierte Banden. Seit vergangenem Jahr kann in Baden-Württemberg jeder Ladendiebstahl, unabhängig vom Wert des Diebesgutes, von der Justiz verfolgt werden. Bis dahin galt eine Mindestgrenze von 25 Euro.