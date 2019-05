Waldshut vor 2 Stunden

Brückenbaustelle in Waldshut: Durch umstürzendes Gerüst zwei Arbeiter verletzt

Zwei Arbeiter wurden nach Polizeiangaben verletzt, als am Donnerstagmittag vermutlich durch Windböen ein Gerüst an der Brückenbaustelle in Waldshut umgerissen wurde.