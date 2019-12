von Ursula Freudig

Sie ist fast zu schön, um in einem Turm zu „verschwinden“: Die neue, reich verzierte Glocke St. Verena für die katholische Mariä Himmelfahrt Pfarrkirche Tiengen ist vor ein paar Tagen per Lastwagen auf einer Palette angeliefert worden und noch im Altarraum der Kirche zu bewundern. Am Sonntag wird sie Pfarrer Ulrich Sickinger in einem feierlichen Gottesdienst weihen. Ein, zwei Tage später wird sie per Kran durch ein Fenster zu ihrem Platz im Turm gehievt und aufgehängt.

Blick ins obere Glockengestühl der Tiengener Pfarrkirche: Links wird in wenigen Tagen die neue Verena-Glocke hängen und im Zusammenspiel mit acht weiteren Glocken ein harmonisches Geläut ermöglichen. | Bild: Ursula Freudig

Dass Tiengen und die Seelsorgeeinheit Mittlerer Hochrhein St. Verena dieses ganz besondere Ereignis feiern können, ist drei in der Pfarrgemeinde sehr aktiven Männern zu verdanken: Klaus Nieke, Martin Jensen und Wolfgang Zimmermann. Sie haben die Privatinitiative zur Anschaffung der Glocke ins Leben gerufen und Spendengelder gesammelt, in dem sie persönlich und gezielt auf Menschen und Einrichtungen zugegangen sind, die mit der Kirche verbunden sind. Ihre Bemühungen waren schnell erfolgreich. Bereits nach knapp einem halben Jahr stand die Finanzierung für die neue Glocke.

Insgesamt hat es vom Start des Projekt bis zur fertigen Glocke nur gut ein Jahr gedauert. Mit der neuen Verena-Glocke wird eine Lücke im Geläut der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt geschlossen, auf die der erzbischöfliche Glockeninspektor Johannes Wittekind schon vor längerer Zeit aufmerksam gemacht hatte.

Die neue Glocke schafft als zweitkleinste Glocke im Turm die klangliche Verbindung zwischen der historischen und kleinsten Glocke aus dem Jahr 1721 in der Turmspitze und sieben weiteren Glocken in zwei Glockenstühlen, die alle Anfang der 1960er Jahre gegossen wurden.

Glocke mit einem hellen Klang

Bislang hat die historische Glocke allenfalls als Totenglocke allein geläutet, weil sie nicht in den Gesamtklang passte. Als feststand, dass die Pfarrkirche saniert wird und mit dem Turm einschließlich der Glockenstühle begonnen wird, war für Klaus Nieke und seine Mitstreiter der richtige Zeitpunkt da, um aktiv zu werden.

„Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen war eine neue Glocke mit einem relativ geringen Aufwand in die Arbeiten zu integrieren, Platz war da und ein zusätzliches Kabel für die Glocke wurde verlegt“, so Klaus Nieke. Wann zum ersten Mal die neue Glocke in der relativ hellen Tonart „d“ im harmonischen Zusammenspiel mit den anderen acht Glocken zu hören sein wird, ist noch offen. „An Weihnachten wäre schön“, sagt Klaus Nieke.