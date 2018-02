Waldshut Brennpunkt Busbahnhof: Mit Bierflasche Schläge ins Gesicht

Schnittverletzungen durch Schläge mit einer Bierflasche, Beschlagnahmung von Marihuana, zigarettenrauchende Jugendliche: Dies ist die jüngste Bestandsaufnahme nach Polizeieinsätzen am Brennpunkt Waldshuter Busbahnhof.

Am Brennpunkt Busbahnhof in Waldshut hat die Polizei am Dienstagmittag mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Personenkontrollen durchgeführt. Bei einem 42-jährigen Mann beim Kiosk und bei einem 19-jährigen Autofahrer, der in der Nähe parkte, sei eine geringe Menge Marihuana entdeckt worden. Gegen Abend seien drei Jugendliche angehalten worden, die verbotswidrig in der Öffentlichkeit Zigaretten geraucht hätten. Der Tabak wurde eingezogen, die Erziehungsberechtigten wurden unterrichtet. Gegen 19.40 Uhr sei eine Meldung über eine Schlägerei am Kiosk eingegangen. Wie die Polizei berichtet, konnten die zuerst eintreffenden Streifenbeamten einen 27 Jahre alten Mann davon abhalten, auf einen am Boden liegenden 46-Jährigen einzuschlagen. Nach Polizeiangaben war dem Angreifer zuvor am Kiosk ein Bier auf Kredit verweigert worden. In der Folge sei es zu Streitigkeiten zwischen mehreren Männern gekommen. Durch Schläge mit einer leeren Bierflasche habe der 27-Jährige zwei anderen Männern Schnitte und Prellungen im Gesicht zugefügt. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.