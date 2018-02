Waldshut-Tiengen Brandserie in Tiengener Flüchtlingsheim

Vier Mal hat es seit Ende Januar in einer Flüchtlingsunterkunft in Tiengen gebrannt. Die Kriminalkommissariat ermittelt. Für einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte.

Über vier Brandstiftungen in einer Flüchtlingsunterkunft in Tiengen hat die Polizei berichtet. Nachdem, wie der Polizei erst jetzt gemeldet worden sei, bereits am 31. Januar ein Mülleimer in Flammen stand, brannte am Freitagabend ein Vorhang in einer Gemeinschaftsdusche. Mit einem Feuerlöscher erstickte der Sicherheitsdienst das Feuer. Während die Polizei noch vor Ort ermittelte, ging an anderer Stelle – nach derzeitigem Stand absichtlich – ein Wäschekorb mit Kleidern in Flammen auf. Ein Bewohner habe das Feuer gelöscht. Ungeachtet verstärkter Sicherheitsvorkehrungen hätten am Samstagnachmittag dann Kinderwagen in einem Lagercontainer gebrannt. Wachdienst und Bewohner hätten noch vor Eintreffen der Feuerwehr die Flammen bekämpft. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Für einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt es laut Polizei derzeit keinerlei Anhaltspunkte.