Waldshut-Tiengen Branchenmix in der Einkaufsstadt Waldshut: Die Mode dominiert die Kaiserstraße

Waldshut ist eine beliebte Einkaufsstadt – nicht nur bei Schweizer Einkaufstouristen. Doch wie sieht es mit dem Branchenmix aus. Eine Bestandsaufnahme der verschiedenen Geschäftsfelder zeigt, dass die Bekleidungsgeschäfte den höchsten Einzelanteil in der Waldshuter Kaiserstraße und den umliegenden Straßen ausmachen. Zudem sind Nagelstudios vor allem im Zentrum auf dem Vormarsch. Welche Branche in das Gebäude einzieht und welche nicht, entscheidet der Vermieter.

In jedem vierten Laden in der Waldshuter Innenstadt können sich Kunden mit Mode eindecken. Die Bekleidungsgeschäfte machen den höchsten Einzelanteil in der Waldshuter Kaiserstraße und den umliegenden Straßen aus. Der Anteil von 25,7 Prozent zeigt aber auch: Ein Großteil der beliebten Einkaufsstraße wird durch andere Branchen abgedeckt. Besonders die Neuansiedlung von Nagelstudios ist im Stadtbild auffällig und wird lebhaft diskutiert.

Zwischen dem Oberen und dem Unteren Tor befinden sich rund 150 Ladenlokale. Eingerechnet sind dabei alle an die Kaiserstraße angrenzenden Nebenstraßen. Nach Zählung unserer Redaktion verkaufen mittlerweile 38 Geschäfte Bekleidung. Zum Vergleich: 2009 waren es noch 30 Anbieter. Der Trend zur Modestadt Waldshut, der schon damals zu beobachten war, setzt sich damit weiter fort. „Die Mode hat viel mit direktem Kontakt, mit Fühlen und Anprobieren zu tun. Das ist für die Menschen wichtig“, sagt Jochen Seipp, der Sprecher des Waldshuter Werbe- und Förderungskreises (W+F).

Spielwaren bald in der Wallstraße

Das Waren-Angebot der Stadt scheint sich zu verändern, Grund sind auch die heutigen Konsum-Vorlieben im Internet. Ende des vergangenen Jahres hat das Traditionshaus May das einzige Spielwaren-Geschäft in der Innenstadt aufgegeben. Massive Konkurrenz und Preisdruck durch das Internet nannte Geschäftsführer Ulrich Gröber als einen Grund für die Schließung. Nun befindet sich dort seit wenigen Wochen ein May-Wäsche-Haus.

Die Entscheidung sei dem Unternehmen nicht leichtgefallen, so Gröber. Der Betrieb nutzte laut eigener Aussage seine Kontakte und ging aktiv auf Geschäftsleute zu, um auf den Standort Waldshut aufmerksam zu machen. Mit Erfolg: Demnächst soll in der Wallstraße ein neues Spielwarengeschäft eröffnen. Es zieht in die Räume des Zoogeschäfts Merz ein, das laut Inhaber aus finanziellen Gründen schließen muss.

Das Phänomen der Nagelstudios

Wer sich seine Nägel verschönern möchte, hat rund um die Kaiserstraße die Qual der Wahl – neun reine Nagelstudios bieten die Dienstleistung an. Die rasante Anhäufung der Nagelstudios in den Fußgängerzonen ist ein auffälliger und viel diskutierter Trend – nicht nur in Waldshut.

Bertram Paganini leitet bei der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee das Geschäftsfeld Existenzgründung und Unternehmensförderung: „Das Phänomen Nagelstudio wirft tatsächlich betriebswirtschaftlich Fragen auf. Immobilienbesitzer entscheiden üblicherweise jedoch nach der Miethöhe und nicht nach dem Branchenmix, wenn eine Neuvermietung ansteht.“

Der Stadt sind laut Rathaus die Hände gebunden, wenn es um die Steuerung und Ansiedlung von Branchen im innerstädtischen Bereich geht. Dafür sind laut Aussage der Stadt die Unternehmen und Immobilienbesitzer verantwortlich. Die Stadt könne aber – etwa über Satzungen – die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln gestalten.

Oberbürgermeister Philipp Frank: „Für die Zukunft ist die größte Herausforderung für den stationären Handel die Konkurrenz durch das Internetgeschäft. Daher steht die Stadt im ständigen Austausch mit den Gewerbevereinen, um die Entwicklung in den Innenstädten zu diskutieren und gemeinsam nach Entwicklungsmöglichkeiten zu suchen.“

Welches Geschäft die Innenstadtlage genießt, entscheidet damit meist der Immobilienbesitzer. Jochen Seipp vom W+F: „Wir wünschen uns Läden mit neuen, spannenden Geschäftsideen. Der Vermieter sucht in der Regel unabhängig davon seinen Pächter aus.“

Bertram Paganini von der IHK schließt sich an: „Wer entscheidet sich schon gerne für einen Mieter, der aufgrund seiner Branche zum Beispiel nur acht Euro je Quadratmeter zahlen kann, wenn ein anderer Mieter aus einer anderen Branche in der Lage ist, 45 Euro je Quadratmeter zu zahlen.“

Martin Albers war 24 Jahre Oberbürgermeister der Stadt. Der CDU-Politiker hat Veränderungen im Zentrum um das Rathaus erlebt, eine Abwärtsspirale bezüglich der Attraktivität sieht der 64-Jährige nicht: „In vielen Städten mit derselben Größe stehen im Kernbereich Spielotheken. In Waldshut ist die Branchen-Vielfalt 1A. Die Gastronomie steht im Vordergrund, das belebt. Dazu kommt die Vielfalt und Vielzahl der Textil-Geschäfte, die dafür sorgen, dass die Menschen nach Waldshut kommen. Alles liegt in der historischen Altstadt. Das zeigt, wie gut wir es haben.“

Der Werbe- und Förderungskreis sieht das ähnlich. Attraktiv sei Waldshut nicht nur durch die Vielfalt an Angeboten, auch das Ambiente der Einkaufsstadt unterstütze die Kunden-Anziehung aus dem Umkreis. Der Gang durch die historische Altstadt, der Blick auf den Rhein, viele eigene Familienbetriebe und die einfache Erreichbarkeit zählten zu einem guten Branchen-Mix dazu, so Jochen Seipp.

Bunte Warenwelt

Bekleidungsgeschäfte sind in der Waldshuter Innenstadt am häufigsten vertreten. In deutlich kleinerer Anzahl gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Sparten, die sich mit Geschäften in und um die Kaiserstraße angesiedelt haben. Weitere Beispiele: Raumausstattung, Blumen, Massage- und Kosmetik, Lederwaren, Elektro, Reisen, Handys, Kameras, Haushaltswaren, Metzgereien, Schreib- und Bürowaren, Schneidereien, Bastelwaren, Aquaristik, Tabakwaren, Bücher, Sportartikel.