Waldshut-Tiengen Blitzer-Offensive: Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit steigen

Im vergangenen Jahr wurden rund 10 766 Tempo-Sünder mit mobilen Blitzern erfasst, in diesem Jahr könnten es noch mehr werden. Die Verkehrspolizei befindet sich bezüglich einer intensiveren Tempo-Kontrolle in Gesprächen mit dem Landratsamt. Im Jahr 2017 stieg die Anzahl der Unfälle im Landkreis wegen erhöhter Geschwindigkeit im Vergleich zu Vorjahr um 26,9 Prozent.

Nach dem Aufruf von Innenminister Thomas Strobl (CDU) zu einer Blitzer-Offensive gegen Raser in Baden-Württemberg, ist im Kreis Waldshut noch unklar, in welchem Ausmaß die Tempo-Kontrolle intensiviert wird. Vier Behörden sind dafür zuständig gegen Geschwindigkeitsverstöße im Kreis vorzugehen.

Innerorts führt die Stadt Waldshut-Tiengen für ihren Stadtbezirk selbstständig Kontrollen durch, ebenso die Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen (inklusive Herrischried, Murg und Rickenbach). Für die Gemeinden aus dem restlichen Landkreis, mitsamt der Bundesstraßen, liegt die Zuständigkeit beim Landratsamt.

Anzahl der getöteten Verkehrsteilnehmer steigt

Das Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen prüfen mit einem Dienstleister rund 50 Mal im Jahr Tempo-Überschreitungen, dabei wird versucht auf die Messwünsche aller Gemeinden einzugehen. Der vierte Kontrolleur ist die Verkehrspolizei: Die Ordnungshüter überwachen vornehmlich die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften, bei Unfallschwerpunkten kann auch innerorts kontrolliert werden.

Laut der Polizei-Statistik des vergangenen Jahres liegt eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Landkreis auf dem dritten Platz, wenn es um die Gründe eines Unfalls geht. 2017 war ein nicht angepasstes Tempo in 283 Fällen die Unfall- oder Mitunfallursache – ein Steigerung zum Vorjahr um 26,9 Prozent. Gleichzeitig stieg die Anzahl bei getöteten und schwerverletzten Verkehrsteilnehmern an.

Landratsamt hat bisher keine Handlungsanweisung

Mathias Albicker, Sprecher des Regierungspräsidiums in Waldshut-Tiengen, sieht eine Blitzer-Offensive als sinnvoll an: „Derzeit laufen Absprachen bezüglich einer Intensivierung der Geschwindigkeitskontrollen mit dem Landratsamt Waldshut, jedoch sind Einzelheiten zur genauen Umsetzung noch nicht bekannt.“

Dem Landratsamt liegt bisher keine Handlungsanweisung des Innenministeriums über eine Blitzer-Offensive vor. Fraglich sei, ob der Minister auf einen verstärkten Einsatz durch die unteren Verwaltungsbehörden setze. „Unseres Wissens soll insbesondere an Autobahnen mit neuen mobilen Blitzgeräten gemessen werden“, sagt Sprecher Michael Swientek. Für diese Kontrollen ist das Regierungspräsidium Karlsruhe verantwortlich.

Mehr Kontrollen hängen von der Personallage ab

Polizei-Sprecher Albicker betont, dass die Tempo-Überwachung seit Jahren ein zentrales Thema in der Verkehrssicherheit sei. Die Intensivierung der Kontrollen hänge allerdings maßgeblich von der Personallage und den vorhandenen Messgeräten ab.

Was im Landkreis im Unterschied zu anderen Regionen auffällt: Jede Behörde setzt in der Praxis mit mobilen Blitzern auf den Überraschungs-Effekt – es gibt keine fest stationierten Blitzer. Das soll laut Aussage des Landratsamt trotz der angekündigten Blitzer-Offensive vorerst so bleiben.

Blitzer-Statistik im Kreis

Im vergangenen Jahr gab es 3866 Tempo-Überschreitungen, die durch das Landratsamt geblitzt worden sind. Die Verwaltungsgemeinschaft Bad Säckingen führte 25 Messungen durch, insgesamt wurden 1 200 Fahrzeuge beanstandet. Die Stadt Waldshut-Tiengen blitzte im Stadtgebiet und den Ortsteilen rund 2700 Fahrzeuge. Die Verkehrspolizei erfasste laut Polizei-Sprecher Mathias Albicker rund 3000 Tempo-Sünder.