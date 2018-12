von Kai Oldenburg und Peter Umstetter

Viele Haushalte in Waldshut, Albbruck, Dogern und im nördlichen Albtal waren in der Nacht zum Sonntag für etwa zwei Stunden ohne Strom. Der Auslöser war vermutlich ein Feuer im Umspannwerk in Gurtweil.

Um 2.43 Uhr soll dort ein Blitz eingeschlagen sein und dadurch einen Verteilerkasten in Brand gesteckt haben. Dies sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Freiburg. In der Folge, so die Auskunft von ED-Netze in Rheinfelden, sei eine 110-Kilovolt-Versorgungsleitung zum Umspannwerk in Waldshut ausgefallen.

Die Folge: Ein Stromausfall der zwei Stunden andauerte. Laut ED-Netze sollen alle betroffenen Haushalte gegen 4.45 Uhr wieder vollständig mit Strom versorgt gewesen sein.