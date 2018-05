Waldshut Blick in eine unklare Zukunft: Finanzierung des Waldtor-Schulen-Hort bleibt unsicher

Blick in eine unklare Zukunft: Finanzierung des Waldtor-Schulen-Hort bleibt unsicher

Nachdem die finanzielle Unterstützung für den Hortbetrieb durch das Regierungspräsidium vor zwei Jahren entfiel will ab 2019 auch der Landkreis zum Teil aus der Förderung von Horten aussteigen. Der Förderverein berät am 12. Juni über weitere Schritte.

Die Zukunft für den Hort der sonderpädagogischen Waldtor-Schule Waldshut ist ungewiss. Nachdem die finanzielle Unterstützung für den Hortbetrieb durch das Regierungspräsidium bereits vor zwei Jahren entfiel und ab 2019 auch noch der Landkreis teilweise aus der Förderung von Horten aussteigen wird, ist die Finanzierung der für die förderbedürftigen Schüler wichtigen Einrichtung nicht mehr gewährleistet. Träger des Waldtor-Hortes ist der 1987 gegründete Förderverein der Waldtor-Schule.

Betreuungsangebot für Kinder bis zu 16 Jahren

In den Waldtor-Hort können Kinder bis zu 16 Jahren aufgenommen werden. Auch Kinder anderer Schulen können das Hortangebot annehmen. Zurzeit werden 14 Kinder (zwei Hortplätze sind noch frei) im Alter von sechs bis 14 Jahren von zwei Vollzeitkräften und vier ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen betreut.

Die Kinder werden schultäglich nach Schulschluss bis abends um 17 Uhr im vereinseigenen Horthaus in der Albrecht-Rudolf-Straße gefördert und mit Essen versorgt (Stoll-Vita-Stiftung). Neben der Hausaufgabenbetreuung und schulischer Förderung bietet der Waldtor-Hort auch freizeitpädagogische Aktivitäten wie Sport-, Kreativ-, Werk- und Spielangebote an.

Zusammenarbeit mit Schule, Eltern, Therapeuten und dem Jugendamt

Um eine zielgenaue Förderung zu ermöglichen, arbeiten die Hortverantwortlichen eng mit der Schule, mit Eltern, Therapeuten und mit dem Jugendamt zusammen. Das Hortangebot orientiert sich an den besonderen Problemlagen und Bedürfnissen der Kinder. Dabei sollen nicht nur die individuellen Schwächen berücksichtigt, sondern vor allem auch die Stärken des Einzelnen aufgezeigt werden.

Gespräche mit dem Landratsamt laufen

Derzeit sind die Verantwortlichen zusammen mit der Schulleiterin Astrid Jehle dabei, die Finanzierung des Hortbetriebes zu sichern und in Gesprächen mit dem Landratsamt und der Stadt nach Fortführungsmöglichkeiten zu suchen.

Am Dienstag, 12. Juni, 19 Uhr, steht in den Schulräumen eine Mitgliederversammlung an, die unter anderem auch die Zukunft des Waldtor-Hortes zum Thema haben wird. Neben den Mitgliedern sind auch weitere interessierte Gäste willkommen.