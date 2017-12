vor 2 Stunden SK Waldshut-Tiengen Bis die Polizei kommt: Schäferstündchen in der Kirche

Auf die Empore einer Kapelle in der Waldshuter Innenstadt hatte sich am Donnerstag ein Paar zurückgezogen, um sich zu vergnügen. Ein Anrufer rief die Polizei und meldete einen nackten Mann. Die Beamten schritten ein. Zuvor war das Paar in der Kapelle im Waldshuter Spital aufgefallen und gebeten worden zu gehen.