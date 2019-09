von Ursula Freudig

Dekoratives und Nützliches bot an rund 50 Ständen der Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen. Drei Tage lang, vom 30.8.2019 bis zum 1.9.2019, bot der Markt eine große Vielfalt an handgemachten Waren und gab Einblicke in alte Handwerkskunst. Dies verbunden mit kulinarischen Angeboten und musikalischer Unterhaltung.

