von Melanie Dramac

Stimmung pur herrschte am vergangenen Freitagabend im katholischen Gemeindehaus in Waldshut. Die Pfarrgemeinde hatte zu ihrer beliebten Frauenfasnacht geladen und dem kamen zahlreiche Frauen nach. Bis auf den letzten Platz war alles voll und zur Musik von Enrico und Rosetta wurde recht wild das Tanzbein geschwungen. Unter dem Motto „Bei Königs – oder wer sonst noch einen Zacken in der Krone hat“ wurde der Abend vom Frauenfasnachtsteam rund um Gudrun Herzog-Albicker organisiert.

