von Peter Rosa

Die Waldshuter Katholiken feierten am Donnerstag Fronleichnam. Aufgrund von Regen fand die Eucharistiefeier nicht wie sonst üblich auf dem Johannisplatz, sondern in der Liebfrauenkirche statt. Anschließend führte Pfarrer Ulrich Sickinger die Prozession durch die mit grünen Zweigen und drei blumenverzierten Altären geschmückte Kaiserstraße. Gerade rechtzeitig für die Prozession hörte der Regen auf und stellenweise schien sogar die Sonne durch die Wolken. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Zum ersten Mal durfte mit der 18-jährigen Hannah Lehmann aus Eschbach eine Frau die St. Pankratius Fahne tragen.

Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa Bild: Peter Rosa

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein