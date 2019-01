von Peter Rosa

Beim traditionellen Neujahrsempfang begrüßte Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank rund 800 Menschen in der neuen Waldshuter Stadthalle. Gemeinsam mit den jeweiligen Akteuren ließ er die Projekte des verganenen Jahres Revue passieren, ließ aber auch darauf blicken, was im neuen Jahr in der Stadt ansteht.

