Waldshut-Tiengen vor 31 Minuten

Bilder, Drucke und Plastiken: Schüler stellen beim Kunstfest am Hochrhein-Gymnasium am 2. März ihre Werke aus

Was macht die eigene Identität aus, was ist das Selbst, wie kann mit menschlichen Rollenmustern gespielt werden? Diese Fragen beschäftigen Schüler der beiden Kunstleistungskurse in der Klassenstufe 12, welche am Montag, 2. März, im Rahmen des Kunstfestes im Hochrhein-Gymnasium ihre bildnerischen Arbeiten ausstellen werden.