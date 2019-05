Tiengen vor 5 Stunden

Betrunkener steht mit Bierflasche mitten auf Kreuzung in Tiengen

Autofahrer sahen sich am Sonntagnachmittag in Tiengen mit einem Betrunkenen konfrontiert, der mit einer Bierflasche mitten auf einer Kreuzung stand. Die Polizei griff ein und brachte den Mann in Sicherheit.