von sk

Am Montagabend, 14. Oktober, waren zwei Autofahrer in Tiengen berauscht mit ihren Autos unterwegs – eine Frau hatte zuviel Alkohol, ein Mann Kokain konsumiert. Gegen 23.30 Uhr war einer Streife in der Schaffhauser Straße ein Mercedes-Benz aufgefallen, an dem kurz die Warnblinkanlage eingeschaltet war. Anhaltesignale der Polizei wurden ignoriert. Schlussendlich musste der Wagen ausgebremst werden, so der Polizeibericht. Hinter dem Steuer saß eine Frau, die nach einem ersten Test gut 1,3 Promille intus hatte. Gegen 00:20 Uhr wurde auf der A 98 bei Tiengen ein 23-Jähriger mit seinem Honda kontrolliert. Da der Verdacht auf Drogenbeeinflussung aufkam, wurde ein Vortest gemacht. Der zeigte laut Polizei eine positiven Befund auf Kokain. Beide Fahrer mussten mit zur Blutprobe. Der Führerschein der Frau wurde sofort einbehalten.