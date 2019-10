Außerdem laden die Gewerblichen Schulen, die Justus-von-Liebig-Schule und die Kaufmännischen Schule auch in diesem Jahr zu einem Info-Tag mit zahlreichen Informationsveranstaltungen zu den verschiedenen Schularten ein.

Waldshut – Wer in Sachen Aus- und Weiterbildung im Kreis Waldshut und Studiermöglichkeiten in Südbaden und der benachbarten Schweiz auf dem Laufenden sein möchte, sollte sich unbedingt den Donnerstag, 10. Oktober, den gemeinsamen Berufsorientierungstag der beruflichen Schulen vormerken. Schüler aus dem gesamten Landkreis, Eltern und Lehrer können sich hier von 9 Uhr bis 16 Uhr aus erster Hand orientieren und gezielt informieren.

Am Berufsorientierungstag in Waldshut wird den Schülern ein breites Spektrum an beruflichen Zukunftsperspektiven präsentiert. Bild: Claus Bingold

Waldshut (bin) Das Angebot der beruflichen Schulen in Waldshut umfasst sowohl Einjährige als auch Zweijährige Berufsfachschulen. Die einjährigen Berufsfachschulen ersetzen das erste Lehrjahr einer sich anschließenden Berufsausbildung im entsprechenden Berufsfeld.

Aufnahmevoraussetzung sind der Hauptschulabschluss, oder ein diesem gleichrangiger, sowie die Zusage über die Möglichkeit einer Ausbildung in einem Betrieb.

Die Justus-von-Liebig-Schule bietet die Einjährige Berufsfachschule im Berufsfeld Altenpflege an. Die Gewerblichen Schulen bilden in Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik und Metalltechnik aus. Alle einjährigen Berufsfachschulen schließen mit einer fachpraktischen Prüfung ab.

Die zweijährigen Berufsfachschulen führen zum Abschluss der sogenannten Fachschulreife. Diese beinhaltet einen mittleren Bildungsabschluss und kann, im Falle der gewerblich-technischen Variante, als erstes Ausbildungsjahr im entsprechenden Berufsfeld angerechnet werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, eine weiterführende Schule, etwa ein Berufskolleg oder ein Berufliches Gymnasium, zu besuchen. Aufnahmevoraussetzung ist der erfolgreiche Abschluss der Hauptschule oder des Berufseinstiegsjahres.

Die zweijährige Ausbildung wird in Waldshut von allen drei beruflichen Schulen angeboten. Die Justus-von-Liebig-Schule deckt die Bereiche Hauswirtschaft und Sozialpädagogik sowie Gesundheit und Pflege ab. Die Gewerblichen Schulen haben die beiden Berufsfelder Elektrotechnik und Metalltechnik auf dem Programm. Bei den Kaufmännischen Schulen nennt sich dieses Angebot Wirtschaftsschule.

Berufskollegs in Waldshut: Alle drei beruflichen Schulen in Waldshut bieten Berufskollegs mit der Dauer von ein oder zwei Jahren an. Mit dem zweiten Jahr kann die Fachhochschulreife erworben werden.

Die Justus-von-Liebig-Schule führt als Berufskollegs die „Berufskollegs I und II für Gesundheit und Pflege“ und für die Erzieherausbildung das „Berufskolleg für Praktikantinnen/Praktikanten“ sowie die beiden zweijährigen Berufskollegs „Sozialpädagogik“ und „Biotechnologie“. Die Gewerblichen Schulen offerieren das Technische Berufskolleg I und II. Die Kaufmännischen Schulen bieten das einjährige Kaufmännische Berufskolleg I mit Übungsfirma und das Kaufmännische Berufskolleg II an.

Ein Ziel, sechs Wege: Für gute Absolventen der Realschule, der Berufsfachschule mit Fachschulreife oder der Werkrealschule eröffnet der Besuch des Beruflichen Gymnasiums den Weg zur Allgemeinen Hochschulreife und damit auch die Möglichkeit, jeden beliebigen Studiengang aufzunehmen. Neben dem Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium und dem Biotechnologischen Gymnasium an der Justus-von-Liebig-Schule führen auch das Technische Gymnasium an den Gewerblichen Schulen und das Wirtschaftsgymnasium an den Kaufmännischen Schulen mit zum Abitur.

Informationen hierzu gibt es an den Infoständen der beruflichen Schulen sowie bei den schulischen Informationsveranstaltungen am Info-Tag parallel zum Berufsorientierungstag.