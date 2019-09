Wenn Gardi Hutter am Sonntag, 13. Oktober, über die Bühne der Waldshuter Stadthalle wirbelt, werden die Zuschauer von jedem Sitz aus beste Sicht auf die Schweizer Clown-Komödiantin haben. Denn mit der Veranstaltung des Waldshut-Tiengener Kulturamts sollen erstmals mobile Tribünen mit stufenweise erhöhten Plätzen ab der sechsten Reihe zum Einsatz kommen, die die Stadtverwaltung eigens für Theateraufführungen anmietet. Die Kosten pro Veranstaltung betragen 1500 Euro. „Jetzt haben wir nur noch Spitzenplätze„, freut sich Kulturamtsleiterin Kerstin Simon.

Vor der Generalsanierung der Stadthalle Waldshut konnte der Zuschauersaal um einen zusätzlichen Raum erweitert werden, der eine Zuschauertribüne besaß. Diesen Raum gibt es heute zwar wieder, doch ist er ebenerdig. Weil der neue, kleinere Saal unter anderem für den Sportunterricht der benachbarten Realschule benutzt wird, habe man auf Stufen verzichtet. „Die haben wir weggemacht, um den Raum multifunktional zu nutzen“, erklärt Hochbauamtsleiter Lorenz Wehrle.

Die Stadthalle Waldshut 1972 entstanden die Pläne des Architekten Otto Thoß für die Waldshuter Stadthalle. Die Kosten für das Gebäude, das am 7. November feierlich eröffnet wurde, betrugen knapp acht Millionen Mark. Bei einer Brandverhütungsschau im Jahr 2012 wurden in der Stadthalle 31 Mängel festgestellt. Eine Generalsanierung war unausweichlich. 24 Millionen Euro kostete schließlich die Sanierung der Stadthalle mit Hallenbad und Saunalandschaft, die am 16. September 2018 mit einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung wieder zugänglich gemacht wurde.

Bereits 2014, zu Beginn der Sanierung, sei geplant gewesen, dass wegen des Wegfalls der Zuschauertribüne später mobile Tribünen eingesetzt werden, betonen die Architekten Ernesto Preiser und Gerold Müller, die mit ihren Kollegen Henning Musahl und Michael Duffner als S4-Gruppe die Regie beim Umbau führten. „Wir haben dies vorzeitig überlegt“, sagt Ernesto Preiser.

Der Abstand zur Bühne der Stadthalle Waldshut ist so groß wie vor der Sanierung. Ernesto Preiser (links) und Gerold Müller messen mit dem Zollstock nach. | Bild: Juliane Schlichter

Doch warum kommen die Tribünen erst jetzt, nach einem Jahr Kulturbetrieb, zum Einsatz? „Wir haben erst mal getestet, für welche Art von Veranstaltung eine Erhöhung der Sitzplätze notwendig ist“, sagt Kerstin Simon auf Nachfrage dieser Zeitung. Dabei habe sich gezeigt, dass von den Zuschauern bei Theateraufführungen eine bessere Sicht gewünscht wird. Für Konzerte, bei denen es eher ums Hören als ums Sehen geht, habe man sich gegen mobile Tribünen entschieden.

Lorenz Wehrle erklärt, warum die Stadt die Tribünen nicht kauft, sondern mietet. „Sie müssten gewartet und vom TÜV geprüft werden. Außerdem müssten wir uns beim Kauf auf einen Typ festlegen.“ Durch die Anmietung ist die Stadt flexibler. Für Aufbau und Wartung sei der Vermieter zuständig.

Beim Gespräch in der Stadthalle betonen die Architekten, dass der Abstand vom Fußboden zur Bühne unverändert 80 Zentimeter betrage. „Die alte Bühne war nicht höher als jetzt“, bestätigt Hochbauamtsleiter Wehrle. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten – früher führten Stufen zum Zuschauersaal – habe man Bühne und Fußboden im gleichen Verhältnis angehoben.