von SK

Ein Oldtimer geriet am Sonntagmittag im Waldshuter Ortsteil Waldkirch in Brand. Die Feuerwehr war rechtzeitig vor Ort, so dass ein Übergreifen der Flammen auf einen Unterstand und somit das Gebäude verhindert werden konnte. Am Oldtimer war die Benzinleitung defekt, das wollte ein 66 Jahre alter Mann reparieren. Dabei geriet laut Polizei wohl Kraftstoff auf heiße Fahrzeugteile, so dass sich der Wagen in wenigen Sekunden komplett entzündete. Offensichtlich durch einen Kurzschluss rollte der Wagen in einen Unterstand des Hauses, wo er zum Stillstand kam. Dort konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Der Oldtimer brannte jedoch komplett aus. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 30 000 Euro. Der 66-jährige zog sich bei seinen Löschversuchen Schürfwunden zu. Die Feuerwehren aus Waldshut-Tiengen und aus Weilheim-Rementschwiel waren im Einsatz.

