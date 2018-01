Waldshut-Tiengen Benefizkonzert in der Tiengener Peter-Thumb-Kirche gut besucht

Fünf Chöre geben in der gut besuchten Peter-Thumb-Kirche ein Benefizkonzert, um für die Renovation des Gotteshauses und die Erneuerung der Orgel zu sammeln.

Tiengen – Eine glanzvolle Vorstellung gaben die fünf Chöre, die in der Peter-Thumb-Kirche ein Benefizkonzert veranstalteten, um für die Renovation des auch kulturhistorisch bedeutsamen Gotteshauses und die Erneuerung der Orgel zu sammeln. „Nach vierzig Jahren ist es dringend notwendig geworden, unsere Stadtkirche Mariä Himmelfahrt zu renovieren und die in mehreren Bereichen entstandenen Schäden an dem wertvollen Bauwerk zu beheben“, sagte Pfarrer Ulrich Sickinger bei der Begrüßung in dem fast voll besetzten Gotteshaus. „Durch ihre Anwesenheit demonstrieren sie ihre Bereitschaft, die anstehenden Maßnahmen zu unterstützen.“ Durch die zahlreichen Sanierungsarbeiten, die bereits in den letzten Jahren fällig waren, seien die Rücklagen stark geschrumpft, „so dass wir jetzt auf ihre Spenden angewiesen sind.“

Mit den Arbeiten soll 2019 begonnen werden, wobei eine komplette Einrüstung des Gebäudes erforderlich ist. Alleine die Kosten für die Außensanierung werden auf rund 2,1 Millionen Euro geschätzt. Nach Abzug von Zuschüssen und Rücklagen soll die insgesamt bis zu 900 000 Euro umfassende Finanzierungslücke durch Darlehen und Spenden geschlossen werden. Hinzu kam das Desaster mit der Orgel, die seit November 2017 nicht mehr bespielbar ist und still gelegt werden musste. Eine neue Orgel wird auf 600 000 Euro veranschlagt. Den Sängern dankte Pfarrer Sickinger, dass sie bereit waren, ihre Zeit für einen guten Zweck einzusetzen. Ausgelegt waren auch Einladungen, dem neu gegründeten Bauförderverein „Gemeinschaft zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche in Tiengen“ beizutreten und durch einen Mitgliedsbeitrag, mindestens sechzig Euro jährlich, zum Erhalt des Gotteshauses beizutragen.

Dann hatten die Chöre das Wort. Die Gesamtleitung des gut eineinhalbstündigen Konzerts lag in den Händen von Kantor Oliver Schwarz-Roosmann, der selbst den Kirchenchor Tiengen dirigierte.

Außerdem wirkten mit der Kirchenchor Gurtweil (Leitung Rita Schlageter), der kleine aber pfiffige Männergesangverein Detzeln (Jochen Stitz), der Kirchenchor Lauchringen (Henriette Ganzmann) und der Kirchenchor Liebfauen Waldshut (Anne Roosmann). Geboten wurde eine große Vielfalt aus dem Repertoire der vokalen Kirchenmusik, querbeet durch die Jahrhunderte, vorgetragen mit einer herrlichen Dynamik und einer großen Bandbreite. Mal klang es innig und berührend, mal jubelnd und triumphierend, mal kraftvoll und euphorisch.

Mal standen die Sänger vorne am Altar, mal oben auf der Empore, für die Besucher immer ein Genuss. Beeindruckend war der finale Auftritt des Gesamtchores mit rund 140 Sängerinnen und Sängern, die mit dem Chorlied „Schau auf die Welt“ von John Rutter die Herzen der Besucher berührten.

Die barocke Stadtpfarrkirche „Mariä Himmelfahrt“ wurde 1753 bis 1755 vom Vorarlberger Baumeister Peter Thumb erbaut, der auch die berühmte Klosterkirche Birnau am Bodensee errichtete. Vor diesem barocken Bau standen am gleichen Platz erst eine romanische und dann eine gotische Kirche.