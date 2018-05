Waldshut-Tiengen Benefiz-Konzert Kinder für Kinder: Tosender Applaus für tolle Truppen

Zum siebten Mal auf Einladung des Kiwanis-Clubs Waldshut-Tiengen in der Stadtpfarrkirche in Tiengen: 120 junge Sänger und Musiker von drei Schulen begeistern das Publikum. Sängerin Anke Johannsen als Stargast.

Das siebte Kinder-für-Kinder-Konzert des Kiwanis-Clubs Waldshut-Tiengen hat wieder viel Freude gemacht und endete mit tosen-dem Applaus. Das Publikum feierte am Dienstagabend in der katholischen Pfarrkirche rund 120 junge Sänger und Musiker von drei Schulen und einen Stargast: Den Chor und das Orchester der Grundschule Oberlauchringen, den Chor der Grundschule Schluchsee, den Schulchor des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut (Klassenstufe acht bis zehn) und die Profi-Sängerin Anke Johannsen. Sie musizierten nicht nur für das Publikum, sondern auch für Kinder, die Unterstützung nötig haben.

Jeder Cent, der nach Konzertende in die Spendeneimer geworfen wurde, wird Kiwanis an Pfarrer Johannes Gut zur Weiterverteilung an entsprechende Familien übergeben. Nicht ganz, aber gut gefüllt war die Pfarrkirche, als Dieter Tritschler (Präsident) und Rainer Illmann vom Kiwanis-Club Waldshut-Tiengen einführende Worte sprachen. Danach zeigte der Chor der Grundschule Oberlauchringen unter der Leitung von Claudia Stockmann, wie gut er drauf ist, und dass er ein israelisches Volkslied genauso gut singen kann wie eine Dampflok stimmlich nachahmen. Das Orchester der Grundschule Oberlauchringen präsentierte sich unter der Leitung von Dietmund Schwarz als tolle Truppe, die mit originellen Klängen gute Laune verbreitete.

Mit Charme und Fantasie

Die Gäste aus Schluchsee eroberten ebenso mit links das Publikum. Sie sangen mit Können und Charme Lieder aus dem Musical "Prinz Owi lernt König" und trugen teilweise fantasievolle Kostüme.

Ein inniges, ausdrucksstarkes, nicht alltägliches Kontrastprogramm bot der Schulchor des Hochrhein-Gymnasiums, der unter der Leitung von Uli Tomm steht. Es dirigierten aber Schülerinnen im Zuge einer Mentorenausbildung. Der Chor sang Lieder aus "Adiemus" von Karl Jenkins, in dem nur Silben gesungen werden. Das Ohr konnte sich ganz auf den Klang konzentrieren, was wundervoll in die Pfarrkirche passte.

Anke Johannsen, die am Hochrhein ihre Schulzeit verbracht hat, war der Stargast. Sie beeindruckte mit einer glasklaren Stimme und Texten, die viel zu sagen haben. Im Finale sangen alle zusammen ein Lied.