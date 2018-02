Waldshut-Tiengen Beim Tratschabend in Oberalpfen gibt es närrische Leckerbissen am laufenden Band

Beim Tratschabend in Oberalpfen gibt es närrische Leckerbissen am laufenden Band

Die Akteure präsentieren beim Tratschabend in Oberalpfen einen närrischen Höhepunkt nach dem anderen. Besonders die Löschgruppe punktet mit ihrem Film.

Neben den Bunten Abenden der Leiterbachpiraten zählt der Tratschabend zu den Höhepunkten der Oberalpfener Fasnacht. Auch diesmal wurde damit unter der Regie des Narrenvereins wieder ein herrliches närrisches Spektakel geboten. Für den traditionellen Tratsch sorgte Ortsvorsteher Armin Arzner mit einer kunstvoll gereimten Büttenrede. „Wen nehme ich mir heute zur Brust, über wen zu lästern hätte ich diesmal Lust?“, fragte er sich zu Beginn selbst. Dann nahm er die Oberalpfener Originale aufs Korn, allen voran den Narrenkapitän Philipp Müller, bevor er die diesjährige Ausgabe der Narrenzeitung ins närrische Visier nahm.

Begrüßt wurde das Publikum von Altkapitän Don Martino, Martin Siebold, bevor er von Kapitän im Ruhestand Manfred Butz abgelöst wurde, der mit viel Witz durchs Programm führte. Den Anfang machte der Gesangverein neu, Mitglieder des Rad- und Lauftreffs, die mit Ohrwürmern sowie dem „Zillertaler Hochzeitsmarsch“ und mit Erwin Wolber am Akkordeon für ein erstes Stimmungshoch sorgten. „Zugabe, Zugabe“, hieß es danach bei der Frauengymnastikgruppe GGO, die mit ihrer Show „Die rockenden Socken“ das Publikum begeisterte. Einen Hit landete die Löschgruppe Oberalpfen mit ihrer Filmpremiere „Unsere Feuerwehr“, einer gelungenen Parodie auf den oft chaotischen Alltag der Abteilung, bei der das Durst Löschen oft an erster Stelle steht – ein Film mit vielen witzig-frivolen Einstellungen.

Eine brillante Tanzshow bot die gemischte Tanzgruppe Hot Stuff, die nach dem Hit „Shut up and dance“ eine flotte Sohle aufs Parkett legte. Eine Therapieszene inszenierten die Black Magic Women, um auf die Tage nach der Fasnacht einzustimmen, wenn der Frust des Alltags wieder einkehrt. Für einen finalen Leckerbissen sorgte Simon Eckert, der als Sänger Pimpelhuber antrat und dem Publikum sein Lied vorstellte, mit dem er beim nächsten Eurovision Song Contest für Oberalpfen antreten will.