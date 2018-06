Waldshut-Tiengen Beim Tag der kleinen Forscher erfahren Kinder Bildung auf spielerische Art

Der Tag der kleinen Forscher steht unter dem Motto Bewegung. Die Kinder erhalten dabei erste Einblicke in Naturwissenschaften.

Auf dem Gelände der Stoll-Vita-Stiftung in der Waldshuter Brückenstraße 15 fanden am Dienstag und Mittwoch zum fünften Mal die beiden „Tage der kleinen Forscher“ für Kinder aus dem gesamten Kreis Waldshut statt.

Der „Tag der kleinen Forscher“ ist ein deutschlandweiter Mitmachtag, den die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ jedes Jahr mit einem neuen Forschermotto initiiert. Die kostenlosen Aktionstage werden gemeinsam vom Südwestmetall-Netzwerk Hochrhein und den Partnern Justus-von-Liebig-Schule, Stoll-Vita-Stiftung und dem Landkreis Waldshut ausgerichtet.

Zu den beiden Forschertagen, die in diesem Jahr unter dem Motto „Entdecke, was sich bewegt“ standen, waren 360 Kinder aus 25 Kindertagesstätten angemeldet. Die Themen der diesjährigen Forschertage waren die Fragestellungen: Wie kommen wir von einem Ort zum anderen? Wie schaffen es Ameisen, sich gemeinsam auf engstem Raum zu bewegen – und das ganz ohne Stau? Warum haben wir das Gefühl, dass die Figuren in Comics laufen können? Was können wir alle gemeinsam bewegen?

Dabei wird nicht nur erforscht, was sich wie bewegt, sondern auch, was die Menschen bewegt und was sie gemeinsam bewegen können. Bewegung wird aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Die Kinder erleben sich bewusst in Bewegung und erkunden ihre vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten mit und ohne Hilfsmittel. Sie lernen, dass alles, was sie tun, eine Auswirkung hat, nicht nur das Zusammenleben mit anderen Menschen, sondern auch unsere Umwelt betreffend.

Miriam Stahl, Frank Kortmann und Felix Nicolai, Lehrer an der Justus-von-Liebig-Schule, haben mit 70 Schülern des Fachs Sozialpädagogik sechs Stationen entwickelt und auf dem Gelände der Stoll-Vita-Stiftung aufgebaut. So konnten die Kinder erfahren, wie eine Seilbahn oder eine Wasserfilteranlage funktionieren, wie sich Schmetterlinge bewegen oder wie die Herzfrequenz gemessen wird. Sie konnten ihren Bewegungen im Schattentheater oder mit Farben Ausdruck verleihen.

Miriam Stahl sagt: „Ziel ist es, die Kinder früh mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen in Berührung zu bringen.“ Ein besonderer Dank Miriam Stahls gilt Wilfried Jäger, Gärtner der Stoll-Vita-Stiftung, der an den Aktionstagen wesentlichen Anteil am Aufbau und an den Abläufen der Projekte hatte.

Monika Schmitt, Netzwerkkoordinatorin von Südwestmetall-Hochrhein, sagt: „Die Durchführung dieses Projektes ist nur möglich, weil unsere regionalen Partner so gut mitziehen. Die 'Tage der kleinen Forscher' sind ein nachhaltiges Angebot, das wir den Kindertagesstätten auch in Zukunft anbieten wollen. Engagement und Interesse sind vorhanden.“