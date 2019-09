Tiengen vor 4 Stunden

Beim Kunst- und Handwerkermarkt in Tiengen erleben die Besucher unter anderem, wie man Körbe herstellt und Butter macht

Rund 50 Stände des Kunst- und Handwerkermarkts verwandeln die Tiengener Innenstadt in einen bunten Marktflecken. Erfahren Sie hier, was an drei Tagen alles angeboten wurde und was die Besucher sagen.