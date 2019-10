von Ursula Freudig

Herr Kurth, was ist Ihre Aufgabe in der Herzsportgruppe Waldshut-Tiengen?

Ich bin als medizinischer Leiter verantwortlich, dass in den Gruppen alles nach medizinischen Kriterien verläuft und Qualitätsstandards eingehalten werden. Anhand der Entlassungspapiere aus der Reha oder den Ergebnissen eines Herzultraschalls und eines Belastungs-EKGs, die bei mir oder einem anderen Kardiologen gemacht werden können, schaue ich, welche Gruppe am besten passt. Wir haben eine Trainingsgruppe für Herzkranke, die bereits besser belastbar sind, hier steht der Erhalt der Leistungsfähigkeit im Vordergrund. In der Übungsgruppe hingegen soll die Leistungsfähigkeit möglichst gesteigert werden.

Wer macht die Übungen?

Die Herzsportgruppe Waldshut-Tiengen ist ein eingetragener Verein und Mitglied im Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband, der strenge Regeln vorgibt: Die Übungen in den Gruppen müssen von geschulten Physiotherapeutinnen durchgeführt werden, die außerdem regelmäßig Fortbildungen besuchen müssen. Wir haben sehr pfiffige und engagierte Therapeutinnen, die viel mit Musik machen, sodass das Bewegen leichter fällt. Weiterhin muss ein Arzt, meistens sind das ehemalige Kolleginnen und Kollegen von mir vom Spital Waldshut, anwesend sein. Ab und zu bin ich auch selbst dabei. Wichtig ist mir der ganzheitliche Ansatz der Gruppe: Im Mittelpunkt steht zwar die körperliche Leistungsfähigkeit, aber wir machen auch Koordinationsübungen, unter anderem zur Sturzprophylaxe und tun auch etwas für die geistige Leistungsfähigkeit beispielsweise durch Denksportaufgaben. Auch psychisch hilft die Gruppe. Man ist unter Schicksalsgenossen und kann sich gegenseitig helfen. Es entsteht ein Wir-Gefühl, das sich auch darin zeigt, dass die Teilnehmer sich über die Gruppenstunden hinaus zu Aktivitäten treffen.

Wie viele Mitglieder hat die Herzsportgruppe und was für Erkrankungen sind die häufigsten?

In der Übungsgruppe sind rund 20 Leute, in der Trainingsgruppe meistens zehn bis 15. Also leider nur ein Bruchteil der Menschen, die in unserer Gegend herzkrank sind. Unsere Patienten haben einen Herzinfarkt erlitten, einen Stent oder Bypass bekommen oder leben mit einer künstlichen Herzklappe, einer der Mitglieder hat sogar ein künstliches Herz.

Zur Person Carsten Kurth Carsten Kurth (60) wohnt in Lauchringen. Der gebürtige Bremer studierte in Ulm und ist seit 1992 als praktizierender Arzt in Waldshut tätig. Er war acht Jahre lang leitender Oberarzt im Spital Waldshut/Innere Abteilung, bevor er sich 2000 mit einer eigenen Praxis auf dem Aarberg selbständig machte. Er ist Kardiologe, Nephrologe, Internist und Flugmediziner und regelmäßig Referent bei den Herzwochen. Im Rahmen der diesjährigen Herzwoche spricht er am 26. November um 19 Uhr im katholischen Gemeindehaus Waldshut über das Thema „Plötzlicher Herztod – Ursachen, Vorbeugung, Therapie“. Der begeisterte Hobbypilot und Fahrradfahrer ist neben seiner Praxis seit 1992 medizinischer Leiter der 1985 gegründeten Herzsportgruppe Waldshut-Tiengen.

Sind künstliche Herzen heute schon genau so gut wie menschliche?

Nein, aber man kann gut mit ihnen leben, drei bis vier Jahre auf jeden Fall und dann kann man sie ersetzen. Grundsätzlich sind menschliche Herzen noch immer besser, aber es gibt zu wenige Spenderherzen. Deshalb bin ich auch unbedingt für die Einführung der Widerspruchslösung in Bezug auf Transplantationen. Dies auch deshalb, weil ich es als Nephrologe jeden Tag mit Patienten zu tun habe, die schon jahrelang auf eine Spenderniere hoffen, mit der sie besser leben würden als mit der Dialyse. Der Mensch als eigenverantwortliches Wesen sollte meiner Ansicht nach in der Lage sein, zu entscheiden, was nach seinem Tod mit seinen Organen passiert.

Haben Herzerkrankungen und Herzoperationen nach ihrer Erfahrung zu- oder abgenommen?

Auch wenn die Todesfälle durch die Fortschritte in der Medizin abgenommen haben, sind Herz- Kreislauferkrankungen nach wie vor die häufigste Todesursache, sie liegen weit vor Tumor- oder Lungenerkrankungen. Alle Zivilisationskrankheiten fördern Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Risikofaktoren sind Übergewicht, zu hoher Blutdruck, Rauchen, Bewegungsarmut, ein erhöhter Cholesterinwert. Das heißt, dass jeder vorbeugend viel tun kann, indem er sich vernünftig ernährt, Normalgewicht hat, nicht raucht und sich regelmäßig körperlich bewegt. Es gibt aber leider viele beratungsresistente Patienten. Aber bei vielen, die einmal einen Herzinfarkt hatten und sich nicht in den Griff bekommen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie einen zweiten bekommen. Arteriosklerose ist nicht heilbar. Auch das versuchen wir den Patienten in den Gruppen im Rahmen einer Gesundheitserziehung zu vermitteln.

Kann man sagen, die Herzsportgruppe Waldshut-Tiengen ist die Fortsetzung einer Reha?

Ja. Eine Reha nach einem Herzinfarkt oder einer Herzoperation dauert maximal vier Wochen. Nach dieser Zeit ist man aber noch nicht wieder fit. Im Prinzip geht der Erfolg der Reha wieder verloren, wenn man danach nichts macht. Da kann die Herzsportgruppe ein guter Impetus sein und auch Anleitung zur Selbsthilfe geben. Man sollte die Übungen auch regelmäßig zuhause machen. Fünf Mal 30 Minuten die Woche sollte man etwas tun.

Können Interessierte erst einmal ohne alle Formalitäten in die Gruppe „reinschnuppern“?

Ja, unverbindliches Reinschauen vor einer Entscheidung ist möglich. Wir treffen uns außer in den Schulferien, jeden Montag in der Turnhalle der Kaufmännischen Schule Waldshut, Friedrichstraße 18, gegenüber der Stadthalle. Die Übungsgruppe beginnt um 19.15 Uhr, danach, ab 20.15 Uhr, beginnt die Trainingsgruppe.