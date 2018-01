Waldshut-Tiengen/Eschbach Bei der Bürgerversammlung in Eschbach herrscht Gesprächsbedarf

Eschbacher diskutieren über aktuelle Themen wie Schwimmbäder, hausärztliche Versorgung, knappen Wohnraum und A 98.

Eine rege Diskussion gab es bei der Bürgerversammlung in Eschbach, die unter der Regie des neuen Ortsvorstehers Matthias Schupp im Gemeindehaus über die Bühne ging. Angesprochen wurden dabei die Themen Schwimmbäder, hausärztliche Versorgung, knapper Wohnraum und Autobahn 98. Für einen musikalischen Auftakt sorgte der Singkreis Eschbach, die Bewirtung lag in den Händen des Sportvereins. Matthias Schupp freute sich, ein volles Haus begrüßen zu können, darunter Gemeinde- und Ortschaftsräte, Vereinsvorstände und „viele junge Gesichter“.

Mit 466 Einwohnern, so berichtete Matthias Schupp, konnte Eschbach ein leichtes Wachstum verzeichnen, das Durchschnittsalter lag bei 45 Jahren. Im vergangenen Jahr standen der Ortschaft 20 400 Euro an Mitteln zur Verfügung. Ausgegeben wurden 15 400 Euro, davon 6700 Euro für Feldwege, 2000 Euro für den Landschaftspflegeverein und 700 Euro für eine neue Dia-Leinwand im Gemeindehaus. Mit Hilfe der Stadt wurde die Brücke am Pankratiusweg erneuert und auch beim jüngsten Sturm, dem das Buswartehäuschen zum Opfer fiel, sei die Stadt tatkräftig zur Seite gestanden. In Eigeninitiative der Anlieger wurde die Sitzbank am unteren Brunnen erneuert, der sich zum beliebten Treffpunkt entwickelte. Die Engpässe bei den Wegewarten konnten durch freiwillige Helfer ausgeglichen werden, „sodass wir gut durch den Sommer gekommen sind.“

Für 2018 ist die Aufstellung eines neuen Buswartehäuschens geplant, die Versiegelung des Hallenbodens, die Anschaffung eines Rasenmähers und eine räumliche Verbindung zwischen "Gefrieribeiz" und Feuerwehrraum im Erdgeschoss des Gemeindehauses. Norbert Bodmer, EDV-Spezialist der Stadt Waldshut-Tiengen, informierte zum Thema schnelles Internet. Jürgen Steßl, Gruppenleiter der Feuerwehr, richtete einen dringenden Appell an die Jugend, bei der Feuerwehr mitzumachen, nach dem Motto: „Wir machen mit – was macht Ihr?“ Oberbürgermeisterstellvertreter Harald Würtenberger informierte in der Bürgerversammlung ausführlich über die Lage der Stadt. Zur Bäderdiskussion erklärte er: „Für Kinder hatte das Bad längst seine Attraktion verloren.“ Gemeinderat Axel Knoche rechtfertigte den Bäder-Beschluss des Gemeinderats mit der prekären Finanzlage: „Wir haben schlicht nicht mehr das Geld für zwei Bäder.“

Eugen Schupp, Mitglied des Vereins Pro Basistunnel, sprach die Vergabe der Planungsarbeiten zur A 98 an eine private Planungsgesellschaft an. Damit bestehe jetzt die Chance, die Abschnitte im Bereich Waldshut vorzuziehen, „denn eine Bergtrasse mit sieben Brücken und einem immensen Landschaftsverbrauch, das ist heute gar nicht mehr machbar“, vertrat Schupp seine Ansicht.