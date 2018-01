Waldshut-Tiengen Bei der Bürgerversammlung in Breitenfeld gab es Infos zu prägenden Themen des Jahres

Gut besucht war die erste Bürgerversammlung der Stadt in Breitenfeld. Es gab Berichte von Ortsvorsteher Jürgen Bacher und OB Phiipp Frank. Die Fotoausstellung „Breitenfeld in alten Zeiten“ war ein Höhepunkt im Kalender.

Traditionell wurde am ersten Werktag nach Neujahr in Breitenfeld der Reigen der Bürger-versammlungen der Stadt Waldshut-Tiengen eröffnet. Rund 60 Bürger, darunter etliche Stadträte, kamen im Gasthaus „Hirschen“ zusammen, um die mit Bildern illustrierten Rück- und Ausblicke von Oberbürgermeister Philipp Frank über gesamtstädtische und von Ortsvorsteher Jürgen Bacher über Breitenfelder Belange zu hören. Oberbürgermeister Frank nannte die Spitäler Hochrhein das größte Sorgenkind der Stadt. „Die Schließung von Bad Säckingen war eine notwendige Entscheidung, um Schlimmeres zu vermeiden“, sagte er. Als Ziel nannte er die Ertüchtigung des Standorts Waldshut, um die medizinische Grundversorgung Waldshut-Tiengens für die nächsten zehn bis zwölf Jahre abzudecken. Weiteres Ziel sei der Ausstieg der Stadt aus bestehenden Gesellschaftsstrukturen.

In Sachen Freibad Tiengen stellte er bei schnell laufenden Planungen einen Abschluss seiner Sanierung rechtzeitig zu Beginn der Badesaison 2019 in Aussicht. Aussagen zur Zukunft des Waldshuter Freibads machte er keine. Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Stadthallensanierung wird nach Aussage Franks bislang weitgehend eingehalten, sodass sie im Herbst 2018 abgeschlossen sein könnte. Beim Brandschutz sieht er Versäumnisse der Stadt. Ein Sanierungsstau in Höhe von 6,4 Millionen Euro müsse Zug um Zug abgearbeitet werden. „Wir haben bei den Schulen als sehr stark genutzte Gebäude begonnen und sind bei mehreren gleichzeitig im Einsatz“, erklärte Frank.

Für die beschlossene Brandschutz-Sanierung des Kornhauses sieht er – auch mit Blick auf die dort beheimateten Vereine – keine Alternative. Mit Blick auf ungelöste Verkehrsproblematiken, vor allem beim Zoll, verwies er auf ein von der Stadt in Auftrag gegebenes, noch nicht abgeschlossenes Verkehrskonzept. Das vorzeitige Herunterholen des Lastwagenverkehrs von der B 34 in einen Vorstauraum nannte er eine mögliche Notlösung. Gut dabei ist die Stadt nach seinen Worten, beim Breitbandausbau. 87 000 Euro Fördermittel wären kurz vor Weihnachten zum Ausbau des Breitbands in noch unterversorgten Ortsteilen genehmigt worden. Parallel dazu würden die Stadtwerke das Glasfasernetz weiter ausbauen. Als weitere Projekte, die 2018 in Angriff genommen werden, nannte er unter anderem, die Sanierung der Waldshuter Kolpingbrücke sowie der Gurtweiler Rohrbrücke und das Vorantreiben von Planungen für die Sanierung der Waldshuter Rheinstraße und eines neuen Feuerwehrhauses.

Ortsvorsteher Jürgen Bacher blickte in der Bürgerversammlung auf ein erfolgreiches Jahr mit vielfältigen Aktivitäten und Anlässen zurück. Das Feldwegesanierungsprogramm wurde abgeschlossen, eine rege Bautätigkeit verzeichnet und bei geselligen Aktivitäten, wie dem traditionellen Bolzplatzturnier, Gemeinsinn demonstriert.

Einen Höhepunkt im vergangenen Jahr nannte er die Fotoausstellung im September auf dem Dorfplatz unter dem Motto „Breitenfeld in alten Zeiten“. „Wir haben viel Lob bekommen, die Ausstellung war ein toller Erfolg und hat Jung und Alt zusammengebracht“, sagte Bacher. Kommendes Jahr wird die Ausstellung nach seiner Aussage nochmals über einen längeren Zeitraum auf dem Dorfplatz präsentiert werden. Ebenfalls weitergehen wird 2018 die Baumpflanzaktion. „Insgesamt 231 Obstbäume haben wir in den letzten Jahren gepflanzt, 28 waren es 2017“, so der Ortsvorsteher. Jürgen Bacher dankte in der Bürgerversammlung etlichen Breitenfeldern, die sich ehrenamtlich für die Dorfgemeinschaft einsetzen. Unter ihnen waren vier Jugendliche, die einen Film in und über Breitenfeld gedreht haben, der in der Versammlung gezeigt wurde.

Fakten zum Jahr 2017

Breitenfeld hat 183 Einwohner (vier weniger als 2016 und damit erstmals seit 2010 ein leichter Rückgang), die älteste Einwohnerin ist mit 90 Jahren Erika Kaiser. Neun Menschen sind zugezogen. Knapp 30 000 Euro hatte der Ort zur Verfügung, gut 13 000 Euro wurden ausgegeben. Insgesamt hat Breitenfeld für kommende Aufgaben rund 26 000 Euro zur Verfügung.