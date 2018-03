Tiengen Bei Stadthalle Tiengen: 21-Jähriger mit Stich im Bauch

Ein 21-Jähriger hat auf offener Straße in Tiengen eine Stichverletzung im Bauch erlitten. Die näheren Umstände der Gewalttat sind laut Bericht der Polizei noch unbekannt.

Rätsel gibt der Polizei die Stichverletzung eines jungen Mannes in Tiengen auf. Laut Polizeibericht meldete sich der 21-Jährige am Mittwoch kurz vor 21 Uhr von seiner Wohnung in Tiengen aus und bat um Hilfe. Polizei und Rettungsdienst fanden den Mann an der angegebenen Adresse mit einer Bauchverletzung vor. Im Krankenhaus hätten die Ärzte eine Stichwunde festgestellt. Das Opfer habe keine Angaben zum Tatgeschehen machen wollen, berichtet die Polizei. Bekannt ist bislang lediglich, dass der Vorfall sich gegen 20.30 Uhr nahe der Stadthalle auf dem gepflasterten Weg zum Parkplatz am Wutachdamm abgespielt haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07751/831 60.