Waldshut-Tiengen Bei Nachbarschaftsstreitigkeiten wohnt der Feind nebenan

In Waldshut-Tiengener Mietshäusern kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, bei denen die Polizei einschreiten muss. Ein besonderes Problem ist dabei Mobbing. Oft sind den Beamten in diese Fällen die Hände gebunden.

Wo Menschen zusammenleben, da streiten sie hin und wieder auch. Unterschiedlich als akzeptabel interpretierte Lautstärkepegel, aber auch falsch hinausgestellte Mülleimer und belästigendes Grillen oder Rauchen – sowie etliche andere Kleinigkeiten – sorgen immer wieder für Ärger unter Nachbarn. Manchmal ufern die Auseinandersetzungen aber auch aus. Alleine 2017 nahm die Polizei Waldshut-Tiengen acht Straftaten auf, davon vier Körperverletzungsdelikte und drei Sachbeschädigungen.

Auch von extremen Ausprägungen wird berichtet. Im vergangenen Juli wurde ein Mann in Stühlingen mit einem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Vorausgegangen war ein Streit über Ruhestörung. „Der Hauptgrund für das Einschreiten der Polizei ist ruhestörender Lärm“, sagt Polizeipressesprecher Mathias Albicker.

Für das Jahr 2017 berichtet Albicker von rund 37 Einsätzen, denen nachbarschaftliche Differenzen zugrunde lagen. Die Dunkelziffer dürfte aber höher liegen, denn genaue Zahlen liegen in der Kriminalitätsstatistik nicht vor, da Nachbarschaftsstreitigkeiten in den Tätigkeitsberichten nicht explizit ausgewiesen werden. Ob die Zahlen steigen oder sinken, ist demnach unklar. Die entsprechenden Daten der Vorjahre wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht.

Ein besonderes Problem stellt das böswillige Mobbing dar. Hierbei werden Konflikte nicht bis zu einer Lösung ausgetragen. Oft berichten die Parteien von absichtlichen Störungen, Beleidigungen oder anderen Repressalien. „Verzweiflung und Angst bestimmen mein Leben“, sagt Jana Schmidt (Name von der Redaktion geändert), eine Betroffene aus dem Kreisgebiet. Sie wohnt seit 20 Jahren in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Seit dreieinhalb Jahren bescheren ihr zugezogene Nachbarn täglichen Psychoterror. Es werden Beleidigungen geschrien, nachts durch die Wohnung getrampelt oder das Wasser für die gemeinschaftliche Waschmaschine während des Waschens abgestellt. Die Gründe dafür seien dem Opfer unbekannt. In der Regel beschuldigen sich die Beteiligten gegenseitig. Eine Aufklärung ist schwierig und der Polizei sind die Hände gebunden, solange keine Straftat vorliegt. Betroffenen bleibe in der Regel nur die Erstattung einer Anzeige, der Wegzug, oder aber der Einsatz eines Mediators, der bei der Schlichtung helfen kann.

Anhand ihrer Erfahrungen gibt die Polizei folgende Ratschläge:

Probleme nach Möglichkeit in einem ruhigen, persönlichen Gespräch thematisieren.

Falls nicht möglich, jegliche Kontaktaufnahme vermeiden und Vermieter informieren.

Nicht provozieren lassen und zivilrechtliche Schritte prüfen.

Verhalten sollte dokumentiert werden, wenn es für die Verfolgung einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit als erforderlich erscheint.

Beratungsmöglichkeiten nutzen: Vereine, Mieterschutzverbände und Rechtsanwälte geben Auskunft zu Möglichkeiten. Mediatoren (weitergebildete Rechtsanwälte und Psychologen) unterstützen die Konfliktparteien bei einer Lösung.

Bei Telefonterror technische Abwehrmöglichkeiten bei Telefongesellschaft prüfen.

Gegebenenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten.

Was darf die Polizei?

Wird die Polizei hinzugezogen, richtet sich ihr Einschreiten bei Vorliegen von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten nach den strafprozessualen Vorschriften. Bei jedem anderen Einschreiten kann sie zum Schutz privater Rechte auch personenbezogene Daten erheben und beispielsweise Musikanlagen beschlagnahmen, Platzverweise erteilen oder Personen in Gewahrsam nehmen. Das Vorgehen richtet sich laut Polizeipressesprecher Mathias Albicker immer nach dem Einzelfall, im Vordergrund stehe stets die Konfliktlösung. Bei Mietstreitigkeiten, Mängeln in der Wohnung, Mietrückständen, Kautionen oder Zwangsräumungen besitzt die Polizei keinerlei Zuständigkeit, es sei denn, es werden Straftaten verübt oder es besteht eine konkrete Gefahr für Personen oder Güter.

Es komme immer wieder vor, dass durch das Rufen der Polizei versucht werde, sich einen Vorteil zu verschaffen oder die Maßnahmen der Polizei zu beeinflussen, ohne dass eine Notwendigkeit für einen Notruf vorliege, sagt Mathias Albicker. Eine extreme Ausprägung hiervon ist das sogenannte „Swatting“, ein Telefonstreich, bei dem Polizei oder andere Einsatzkräfte unter Vorgabe falscher Tatsachen zu vermeintlichen Notfällen – meist an die Adresse eines Rivalen – gerufen werden. In Deutschland ist dies als Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln strafbar. Kreisweit sind solche Fälle laut Albicker noch nicht aufgetreten. In den USA sorgten solche Einsätze aber bereits für Todesfälle unter den Opfern.