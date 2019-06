von Manfred Dinort

Zum traditionellen Polizei- und Bürgerball, der alle zwei Jahre stattfindet, hatte die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in die Stadthalle nach Tiengen eingeladen. Patrick Krahn von der Bundespolizei, Vorsitzender der GdP-Kreisgruppe Weil am Rhein, freute sich, viele Besucher und ein bunt gemischtes Publikum begrüßen zu können. Unter ihnen waren die SPD-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter und Oberbürgermeister Philipp Frank.

„Für mich ist es einfacher, in Uniform Kontrollen durchzuführen, als hier in Zivil zu stehen und eine Begrüßung zu formulieren“, sagte Krahn, als er oben auf der Bühne stand. Auf einen Eintritt habe man verzichtet, stattdessen bat Krahn um eine Spende, um damit einer in Not geratenen Familie aus dem Kollegenkreis unter die Arme greifen zu können.

Der Ball wird seit 30 Jahren ausgerichtet, in der Regel in Waldshut-Tiengen. Gerne nutzen auch diverse Tanzschulen aus der Umgebung die Gelegenheit, um hier in gepflegter Atmosphäre ihr Können anzuwenden. Daher tummelten sich zeitweilig mehr als 20 Paare auf der Tanzfläche.

Viele Paare nutzten die Gelegenheit, in gepflegter Atmosphäre zu tanzen. | Bild: Manfred Dinort

Für flotte Musik sorgte die Freiburger Gruppe Limelight, Music & More. Die Frontfrau bedauerte: „Unser Gitarrist ist leider ausgefallen, er hatte kurz vorher noch einen kleinen Unfall, vielleicht kommt er ja noch nach.“ Er kam nicht nach, aber die Gruppe schaffte es auch in der kleineren Formation, die Besucher aufzuheizen. Für zauberhafte Momente sorgte der „Magic Man“, der mit seiner attraktiven Assistentin das Publikum in seinen Bann zog.

In einem Grußwort stellte Landrat Martin Kistler fest: „Beim Ranking zur inneren Sicherheit belegt Baden-Württemberg einen Spitzenplatz. Aber auch bei uns gibt es Einsätze, bei denen die Polizistinnen und Polizisten ihr Leben riskieren müssen. Für ihre engagierte Arbeit möchte ich Ihnen danken.“ Ähnlich äußerte sich der Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Philipp Frank: „An dieser Stelle möchte ich den Bediensteten der Polizei für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Den Ball der Polizei verstehe ich als eine Plattform, um den Dialog mit den Bürgern zu pflegen und als Möglichkeit, die guten Beziehungen zu vertiefen.“

Bundespolizei: Zur Kreisgruppe Weil am Rhein gehören die Kreise Emmendingen, Freiburg, Lörrach, Weil am Rhein, Waldshut und Hochschwarzwald.