Die Stadt Waldhut-Tiengen erwirbt ein Gelände in Oberalpfen für ein neues Baugebiet. Die Sanierung der Hallendecke steht als Nächstes an.

Nächstes Bauprojekt in Oberalpfen, das kündigte Ortvorsteher Armin Arzner in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats an, ist die Sanierung der Hallendecke mit dem Einbau einer modernen Akustikdecke, um die Akustik des Saals zu verbessern. Im gleichen Zuge müssen auch neue Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Die neuen Deckenelemente werden von einer Spezialfirma angeliefert und sollen in Eigenleistung eingebaut werden. Die Maßnahme sei mit der Stadt abgesprochen, die Kosten stünden noch nicht endgültig fest. „Ich würde mich freuen“, so Arzner, „wenn die Bürger wieder bereit wären, sich bei dem Projekt einzubringen.“

Die Stadt habe inzwischen das Gelände am Containerplatz erworben, um hier 22 Stellplätze für die Halle einzurichten, teilte er mit. Am Hüttenweg, auf dem Gelände des ehemaligen Hochbehälters, sollen zwei neue Bauplätze eingerichtet werden, ein privates und ein städtisches Grundstück. Für das städtische Grundstück hätten sich bereits fünf Interessenten gemeldet, davon drei aus Oberalpfen. „Schwierig für uns, hier eine gerechte Entscheidung zu treffen“, sagte der Ortsvorsteher. Notfalls müsse per Los entschieden werden.

Mit den Erschließungsarbeiten und dem Rückbau der beiden Hochbehälter soll in nächster Zeit begonnen werden. Die alten Quellzuleitungen werden stillgelegt, das sei aus rechtlichen Gründen nicht anders möglich, so Arzner. Im benachbarten Neubaugebiet Im Hausacker ist nur noch ein Bauplatz frei. Sicher sei es problemlos möglich, dieses Baugebiet zu erweitern, aber man wolle eigentlich nicht, dass hier ein eigener Ortsteil entsteht, „da es dann deutlich schwieriger wird, die Neubürger zu integrieren“. Stattdessen soll ein kleineres Neubaugebiet im Gewann Bruckwies am westlichen Ortsrand, Richtung Unteralpfen, eingerichtet werden.

Mit den Vertretern der Vereine, die alle zur Sitzung eingeladen waren, wurde die Terminplanung abgestimmt. Nächster Termin ist die Dorfputzete am 17. März. Abgesehen von der B 500 halte sich die Verschmutzung zwar in Grenzen, so Armin Arzner, „aber wir wollen an der alten Tradition festhalten, zumal die Aktion bei der Bevölkerung immer gut ankommt und die sozialen Kontakte gestärkt werden“.

Die Mittel für die Vereinsförderung bleiben mit insgesamt 500 Euro auf dem bisherigen Niveau. Ortsvorsteher Arzner sagte dazu: „Das ist nicht viel, aber immerhin eine Anerkennung für das Engagement der Vereine.“ Für das Gewann Saile ist der Bau einer Dränage geplant, damit das Wasser, das hier manchmal einen See bildet, kontrolliert ablaufen kann. Zur Bürgerfrage nach dem Breitbandausbau sagte Arzner: „Ich gehe davon aus, dass uns bis zum Ende des Jahres per Vectoring-Technik, also über das Telefonnetz, 100 Mbit zur Verfügung stehen“.