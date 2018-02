Waldshut-Tiengen Baumfällung am Sonntag: Elf Platanen verschwinden von der B 34

Wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf der B 34 unter der Woche wurden die elf Platanen am Sonntag gefällt.

Baum fällt: Am Sonntagmorgen wurden in Waldshut entlang der B 34 zwischen Viehmarktplatz und Innenstadtzufahrt elf über 30 Jahre alte und fast 20 Meter hohe Platanen gefällt. Notwendig geworden war die Aktion aufgrund des aufwendigen regelmäßigen Zuschnitts und Belagshebungen durch Wurzelwachstum. Noch vor Ort wurden die Bäume zu Hackschnitzeln verarbeitet. An ihre Stelle werden Säulenahornbäume gesetzt, die sich mit ihrem schmalen Wachstum an dieser Stelle bereits bewehrt haben. Durch das sonst so hohe Verkehrsaufkommen auf der B 34 wurden die Bäume am Sonntag gefällt. Der Verkehr wurde mit Ampeln einspurig an den Arbeiten vorbeigeführt und während der Fällungen kurzzeitig ganz gestoppt. Die Arbeiten hatten um 8 Uhr begonnen und waren am Mittag abgeschlossen.