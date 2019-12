Zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel, lautet eine altbekannte Volksweisheit. Dass man auch zu politischen Sachverhalten den passenden Verschluss finden kann, zeigt sich beim Besuch eines Baumarkts in Waldshut-Tiengen. Wer sich näher in der Sanitärabteilung umsieht, erblickt einen WC-Deckel, der mit dem Union Jack verziert ist – also jener Flagge, die für das gegenwärtig noch in dieser Form existierende Vereinigte Königreich steht. Nachdem mit dem Wahl-Triumph von Boris dem Blonden ein notfalls auch mit der Brechstange exekutierter EU-Ausstieg besiegelt ist, bietet sich der Toilettensitz mit der Flagge von Großbritannien (das jetzt eventuell auf dem Weg zu einem Kleinbritannien ist) für allerlei neckische Wortspiele unter Verwendung des Begriffs Brexit an. Übrigens waren in dem gleichen Geschäft, das wie viele Einzelhandelsbetriebe der Region gut durch Schweizer Einkaufstouristen frequentiert ist, auch schon Klo-Brillen mit der helvetischen Fahne zu entdecken. Auch das passte natürlich bestens zu dem Motto am Warenregal: „Mein besonderer WC-Sitz“.