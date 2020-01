von Manfred Dinort

Waldshut-Tiengen – Wo liegt eigentlich Homburg? Die kleine Siedlung gehört zu Tiengen und liegt jenseits des Bürgerwaldes, an der L 161, die nach Küssaberg führt. Hier entsteht ein Neubaugebiet mit knapp 20 Bauplätzen, das Wohnraum für rund 120 Menschen bietet. Damit würde sich die Einwohnerzahl von Homburg verdoppeln.

Jetzt fand der erste Spatenstich zur Erschließung des neuen Wohngebietes „Homburg„ statt. „Wenn alles nach Plan läuft“, erklärte Oberbürgermeister Philipp Frank bei der Zeremonie, „können die Arbeiten bis zum Ende des Jahres zum Abschluss gebracht werden, so dass wir im nächsten Jahr mit der Bebauung starten können“. Das Projekt sei zugleich ein wichtiger Baustein der Stadtentwicklung, so der OB. Er verwies darauf, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken nach wie vor sehr hoch sei, „wir stehen da unter einem enormen Druck“, zumal sich die Planung und Umsetzung neuer Baugebiete in der Regel über Jahre hinziehe. Bei diesem Prozess werde die Planung vom Gemeinderat in mehreren Schritten umgesetzt und zum Laufen gebracht. So wurde der Bebauungsplan „Homburg„ im Januar 2018 vom Gemeinderat als Satzung beschlossen und als „Allgemeines Wohngebiet„ ausgewiesen.

Laut Plan sieht die Bebauung Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus vor. Das Bebauungsgebiet wird über die bestehende Ortsstraße „Homburg„ an das Straßennetz angebunden, die Baugrundstücke selbst werden über eine 5,50 Meter breite Ringstraße, eingefasst mit Granitsteinen, erschlossen. Im westlichen Bereich des Neubaugebietes ist die Einrichtung eines Kinderspielplatzes vorgesehen. Entlang der L 161 soll ein 2,50 Meter hoher Lärmschutzwall errichtet werden. „Wir freuen uns, dass es nun endlich losgehen kann“, so der OB. Die Erschließungskosten bezifferte er mit rund zwei Millionen Euro. Großes Lob hatte der Oberbürgermeister für das Planungsbüro Tillig aus Dogern und das ausführende Bauunternehmen Klefenz aus Waldshut-Tiengen. Zugleich bat er die Anwohner um Verständnis, „denn ganz ohne Lärm und Staub wird das wohl nicht von statten gehen“. Auf die Frage einer Anwohnerin (der Gemeinderätin Claudia Linke, die Grünen) erklärte Philipp Frank: „Auch die Breitbandversorgung ist geregelt und wird im gleichen Zuge umgesetzt.“

Daneben regte Claudia Linke an, eine separate Ausfahrt vom Neubaugebiet zur L 161 in Richtung Tiengen anzulegen, um eine einfachere Verkehrsregelung und mehr Verkehrssicherheit auf der vielbefahrenen Straße zu ermöglichen. Das würde alles noch komplizierter machen, lautete die Antwort. Grüße aus der Nachbargemeinde Küssaberg übermittelte Bürgermeisterstellvertreterin Liselotte Noth. Sie wünschte ein gutes Gelingen und viel Erfolg bei der Umsetzung des Vorhabens.