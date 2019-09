Bauland ist längst ein begehrtes Gut. Nicht selten übersteigt auch in unserer Region die Nachfrage das Angebot. Die Hürden bei der Ausweisung neuer Baugebiete, insbesondere im umweltrechtlichen Teil sind hoch. Waldshut- Tiengen könnte, ebenso wie auch die Nachbargemeinde Lauchringen, weit mehr Bauplätze verkaufen, als sie aktuell im Angebot hat. Wie groß die Nachfrage ist, zeigt ein Blick auf den Aarberg oberhalb Waldshuts. In nicht einmal sechs Jahren war das Neubaugebiet „Bergstadt III“ bebaut. Anvisiert waren zehn bis 15 Jahre.

Das Interesse an Bauland in der Doppelstadt ist aber ungebrochen. Aktuell werden drei Baugebiete auch in privater Trägerschaft zum Laufen gebracht, so Oberbürgermeister Philipp Frank. Dabei handelt es sich um die Projekte „Am Kaltenbach“ (Tiengen), „Bodenäcker“ (Gurtweil) und „Homburg“ (nahe Kadelburg). Gleichwohl sagt Frank, „dass wir uns schon jetzt mit der Frage beschäftigen, was danach kommt“. Der Blick in die Zukunft sei aber zwingend mit der Frage gekoppelt, „wie viel wollen wir wachsen?“. Um zu ergänzen: „Wir freuen uns, dass Waldshut-Tiengen so attraktiv ist, dass viele Menschen hier leben wollen. Wir versuchen, jedem Zuzugswilligem ein Angebot zu machen.“ Konkret gebe es keine Pläne, wo weitere städtische Baugebiete ausgewiesen werden könnten. Hier wird zunächst der neue Gemeinderat eingebunden. Im gesamten Stadtgebiet wird die Schließung von Baulücken, die Ergänzung von Bestandsgebäuden durch Anbauten und Aufstockungen mit Nachverdichtung unterstützt.

Waldshut-Tiengen

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen?

Aktuell: Die Stadt Waldshut-Tiengen hat aktuell keine freien Bauplätze im Angebot, da Bauplatzreservierungen bestehen. Auch in privater Trägerschaft entstehen in Tiengen, Gurtweil und Homburg Baugebiete – sowohl für Ein- und Zweifamilienhäuser als auch im Geschosswohnungsbau.

Die Stadt Waldshut-Tiengen hat aktuell keine freien Bauplätze im Angebot, da Bauplatzreservierungen bestehen. Auch in privater Trägerschaft entstehen in Tiengen, Gurtweil und Homburg Baugebiete – sowohl für Ein- und Zweifamilienhäuser als auch im Geschosswohnungsbau. In Zukunft: Konkrete Planung für ein städtisches Baugebiet gibt es derzeit nicht. Im gesamten Stadtgebiet wird die Schließung von Baulücken, die Ergänzung von Bestandsgebäuden durch Anbauten und Aufstockungen mit Nachverdichtung unterstützt.

Konkrete Planung für ein städtisches Baugebiet gibt es derzeit nicht. Im gesamten Stadtgebiet wird die Schließung von Baulücken, die Ergänzung von Bestandsgebäuden durch Anbauten und Aufstockungen mit Nachverdichtung unterstützt. Freie Flächen: Auf dem Waldshuter Aarberg gibt es noch Freieflächen, die sich für eine Wohnbebauung eignen würden.

Daten und Fakten

Einwohner: 24 000

Ortsteile: 10

Grundsteuer B: 420

Wassergebühr: 1,98 Euro/cbm

Abwasser: 2,65 Euro/cbm

Internet: DSL/Glasfaser teilweise vorhanden (Im Ausbau)

OB: Philipp Frank (seit Oktober 2015)

Ansprechpartner

Liegenschaften:

Birgit Lusansky,

Telefon 07751/833-106,

E-Mail: blusansky@waldshut-tiengen.de

Lauchringen

Gibt es Wohngebiete mit freien Bauplätzen?

Aktuell: Die Gemeinde Lauchringen hat aktuell keine eigenen freien Bauplätze mehr.

Die Gemeinde Lauchringen hat aktuell keine eigenen freien Bauplätze mehr. Riedpark: Im Riedpark entsteht in privater Trägerschaft ein neues Quartier mit modernen Wohn- und Gewerbeimmobilien, mit Geschäften, Gastronomie und Treffpunkten im Grünen. Das Entwicklungsgebiet gliedert sich in drei Bereiche auf. In einem Bereich entstehen 220 Eigentums- und Mietwohnungen, im zweiten Bereich ist ein soziales Quartier mit Lebensräumen für Jung und Alt entstanden, der dritte Bereich ist als Handels-, Büro- und Gastronomiestandort geplant.

Im Riedpark entsteht in privater Trägerschaft ein neues Quartier mit modernen Wohn- und Gewerbeimmobilien, mit Geschäften, Gastronomie und Treffpunkten im Grünen. Das Entwicklungsgebiet gliedert sich in drei Bereiche auf. In einem Bereich entstehen 220 Eigentums- und Mietwohnungen, im zweiten Bereich ist ein soziales Quartier mit Lebensräumen für Jung und Alt entstanden, der dritte Bereich ist als Handels-, Büro- und Gastronomiestandort geplant. In Zukunft: Es werden in absehbarer Zeit zwei Neubaugebiete erschlossen, eines in Oberlauchringen und eines in Unterlauchringen. Die Bewerberlage sieht jedoch jetzt schon so aus, dass es bereits jetzt mehr als doppelt so viele Bewerber gibt, wie dann Bauplätze zur Verfügung stehen werden.

Daten und Fakten

Einwohner: 7750

Ortsteile: 2

Grundsteuer B: 330

Wassergebühr: 2,18 Euro/cbm

Abwasser: 2,30 Euro/cbm

Internet: DSL/Glasfaser teilweise vorhanden (Im Ausbau)

Bürgermeister: Thomas Schäuble (seit Oktober 2002)

Ansprechpartner

Gemeinde Lauchringen:

Rathaus, Hohrainstraße 59

79787 Lauchringen

Telefon 07741/609 50

Fax 0 7741 / 6 0 95 43

E-Mail: lauchringen@lauchringen.de

Das bietet Waldshut-Tiengen seinen Bürgern

Tipps vom Experten

Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen im Bereich Waldshut ist aktuell sehr hoch. Der Wunsch nach dem Eigenheim steht bei vielen Kunden aktuell im Vordergrund. Trotzdem ist es wichtig, dass die persönlichen Rahmenbedingungen zum Finanzierungsbedarf passen. So kommt es doch immer wieder vor, dass die Wunschimmobilie und die Finanzierungsvorstellungen in Laufzeit und Rate auseinanderliegen. Dieses Thema ist ein wichtiger Baustein in meiner Finanzierungsberatung. Da viele Kunden nicht einschätzen können, ob oder in welchem Rahmen sie sich eine eigene Immobilie leisten können, biete ich zusätzlich den Service, auch ohne konkrete Immobilie die Rahmenbedingungen einer möglichen Finanzierung abzustecken. Das hat den Vorteil, dass bei einer passenden Immobilie schnell eine Finanzierungsbestätigung zur Vorlage für die Besichtigung und die Zusage der Immobilienfinanzierung möglich ist. Bei der Beratung liegt der Fokus zunehmend auf den Themen Baukindergeld und staatlichen Förderungen von L-Bank und KFW. Gerade junge Familien können von den attraktiven Angeboten profitieren. Hierbei ist es immer sehr wichtig, die aktuelle Situation mit dem Kunden zu besprechen, sowie die geplanten Investitionen im Auge zu behalten. Nur so kann ein individuelles Baufinanzierungsangebot erstellt werden.

Annika Ebner, Baufinanzierungsberaterin Waldshut

Kindergärten und Schulen

Kindergärten: In Waldshut-Tiengen gibt es städtische, konfessionelle und private Kindergärten. In den beiden Kernstädten sind es 17 Kindergärten beziehungsweise Kinderstagesstätten, darunter auch einen Waldkindergarten. Hinzu kommen Kindergärten in Gurtweil, Eschbach, Oberalpfen und Detzeln.

Grundschulen: Waldshut: Heinrich-Hansjakob-Schule (offenes Ganztagsangebot in Klasse eins bis drei), Theodor-Heuss-Schule (Halbtagsgrundschule), Christliche Schule Hochrhein (Grund- und Realschule).

Tiengen: Johann-Peter-Hebel-Schule (Ganztagsgrundschule), Hans-Thoma-Schule – Grundschule.

Weiterführende Schulen: Robert-Schuman-Realschule (Waldshut), Realschule Tiengen, Hochrhein-Gymnasium (Waldshut), Klettgau-Gymnasium (Tiengen) sowie Kaufmännische Schulen mit Wirtschaftsgymnasium, Gewerbliche Schulen mit Technischem Gymnasium und Justus-von-Liebig-Schule mit Ernährungswissenschaftlichem und Biotechnologischem Gymnasium (alle Waldshut).

Studium: Die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut bietet in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Bielefeld die Bachelor-Studiengänge Altenpflege und Sozialpädagogik an, an den Kaufmännischen Schulen in Waldshut kann ein Bachelor in Betriebswirtschaftslehre gemacht werden.

Medizin und Pflege

Ärzte: Das Spektrum an Ärzten in Waldshut-Tiengen ist groß. Neben Allgemeinmedizinern

gibt es eine Vielzahl von Fachärzten. Das Spektrum reicht dabei von der Augenheilkunde bis hin zur Kiefer- und Gesichtschirurgie.

Krankenhäuser: Die Klinikum Hochrhein GmbH betreibt das Krankenhaus in Waldshut. Eigentümerin der GmbH ist der Landkreis. Die Geschichte des Krankenhauses reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Gegenüber dem Klinikum Hochrhein befindet sich das Psychiatrische Behandlungszentrum Waldshut-Tiengen, eine Außenstelle des Zentrums für Psychiatrie Reichenau.

Pflegeheime: In Waldshut gibt es das Altenund Pflegeheim Matthias-Claudius-Haus, in Tiengen das Alten- und Pflegeheim St. Josef sowie das Haus am Vitibuck.

Freizeit

Schwimmbäder: Je ein Freibad in Waldshut und Tiengen sowie ein Hallenbad mit Saunalandschaft in Waldshut (unter der Stadthalle).

Naherholung: Das Wildgehege Waldshut ist ganzjährige geöffnet, beherbergt heimische Tierarten wie Wild, Zwergziegen, Kleintiere, Eulen, Greifvögel und Bienen. Aussichtsturm auf dem Vitibuck in Tiengen.

Freizeit: Minigolf-Anlage, Campingplatz und Wohnmobil-Stellplatz am Rheinufer in Waldshut, Fußball- und Tennisplätze, Sporthallen, Tennishalle in Tiengen, Reithalle Tiengen, Waldsportpfad Mühleberg, Radwege entlang der Wutach und Rhein, Rheinschifffahrt, Aussichtsturm Vitibuck in Tiengen,

Wolfssteig nach Höchenschwand.