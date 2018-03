Waldshut-Tiengen Bandcontest: Full of surprise gewinnt ersten Preis beim Wettbewerb der Musikschule Südschwarzwald

Mit ihrem Bandcontest sucht die Musikschule Südschwarzwald jedes Jahr "Die beste Schülerband am Hochrhein". In diesem Jahr gewinnt Full of surprise von der Musikschule Sissach den Wettbewerb. Den zweiten Platz holt die Band der Musikschule Südschwarzwald Unbroken.

"Und der diesjährige Gewinner des Contests der Musikschule Südschwarzwald ist die Band Full of surprise von der Musikschule Sissach", verkündete der Moderator des Abends Kevin Schweikert, ehemaliger Schüler der Musikschule, nachdem alle sieben teilnehmenden Musikgruppen vor dem vornehmlich jungen Publikum aufgespielt hatten. Gewonnen haben die Schweizer Musiker die Aufnahme eines Songs im Tonstudio Audiobox von Markus Florian in Lauchringen. Gewertet wurde zu 50 Prozent der Applaus des Publikums, der mit einem Audiometer gemessen wurde und zu 50 Prozent die Wertung der Jury, die aus Stefan Zenth, Musiklehrer am Hochrhein Gymnasium Waldshut , Christian Rombach, Schlagzeuglehrer Musikschule Südschwarzwald und Michael Schmiedel, Gitarrenlehrer Musikschule Südschwarzwald bestand.

Die Musikgruppe hatte sowohl das Publikum als auch die Jury überzeugt. Vor allen Dingen die rockige Version von Helene Fischers Song "Atemlos durch die Nacht" dürfte den Ausschlag für diese hervorragende Platzierung gegeben haben. Christian Rombach sagte nach dem Auftritt der jungen Band – die Musiker sind alle zwischen 13 und 16 Jahren – "ihr wart wirklich voller surprise (Überraschung); Ich habe nicht damit gerechnet Helene Fischer auf diese Art zu hören."

Auch der Moderator, der den Applaus des Publikums mit einem Audiometer gemessen hatte sprach nach dem Auftritte von einem presslufthammerartigen Applaus. Den zweiten Platz hatte die Band der Musikschule Südschwarzwald Unbroken gewonnen. Sie bekommen einen Gutschein über 100Euro im Musikgeschäft Arnold Media in Tiengen . "Das ist genau die Musik, die Ich früher gehört habe, macht weiter so ", hatte Michael Schmiedel die Band ermuntert. Aufgefallen war die Band vor allem mit dem rockigen Song "Killing in the name of" von "Rage against the machine". Den dritten Platz hatte sich die Schweizer Band DMT, ebenfalls von der Musikschule Sissach geholt. Auch sie bekommen einen Gutschein über 100 Euro von dem Geschäft Guitars and Stuff in Tiengen. "Ihr habt gut gesungen, ihr seid eine Band, die eingeheizt hat, macht weiter so", hatte Juror Stefan Zenth den Auftritt der Gruppe kommentiert, die mit Elektro-Pop, Country und rnb angetreten war. "Ich finde es toll, dass es so viele Bands gibt, bleibt am Ball", wandte sich Zenth an die sieben Bands. "Auch wenn ihr diesmal nicht gewonnen habt, seid ihr vielleicht im nächsten Jahr dabei", so Zenth. Veranstalter des Contest ist die Musikschule Südschwarzwald. Organisiert worden war der Contest von Ralf Borgmann, Klavierlehrer und Bandcoach bei der Musikschule. Teilgenommen hatten die Bands Unbroken , Whatever und Uniqueverse von der Musikschule Südschwarzwald, Under Construction von der Realschule Stühlingen, die Siegerband von 2016, die jetzt in neuer Besetzung spielt, Full of surprise, DMT und Brook von der Musikschule Sissach in der Schweiz.