Waldshut-Tiengen Balanceakt auf dem Drahtseil: Spannende Aufführungen beim Weihnachtszirkus

Bereits zum siebten mal gastiert der Weihnachtszirkus von Familie Frank in Waldshut-Tiengen und trumpft mit abwechslungsreichen Showacts auf. Besonders die Schweine-Show begeistert zahlreiche Besucher; doch auch akrobatische Darbietungen kommen nicht zu kurz.

„Wenn es wieder heißt von fern und nah, der Waldshut-Tiengener Weihnachtszirkus ist da! Schönen Abend!“ Mit diesen Worten verabschiedet Zirkusdirektor Heinrich Frank das gut 400-köpfige Publikum am Spätnachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages. Soeben haben die Leute eine knapp zweistündige Show des traditionellen Waldshut-Tiengener Weihnachtszirkusses bestaunt. „Jedes Jahr bringen wir ein ganz neues Programm mit“, so Zirkusdirektor Frank. „Wir kommen immer gerne nach Waldshut-Tiengen, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen zur Weihnachtszeit, so gut werden wir hier aufgenommen.“ In diesem Jahr steht eine außergewöhnliche Show auf dem Programm: „Au Schwarte – die große Schweinerüssel-Parade“. „Wir sind sehr stolz darauf, sagen zu können, dass wir der einzige Zirkus in Deutschland mit einer Show wie dieser sind“, so Heinrich Frank.

Als Ricardo Frank mit seinen fünf gerüsselten Begleitern die Manege betritt, geht ein Raunen durch die Menge. Die 300-Kilo schweren Tiere jagen beeindruckend schnell durch das Rampenlicht. Ab geht es durch Tunnel und über kleine Hürden, dann kommt der Höhepunkt: Die großen Tiere laufen eine Treppe hinauf und rutschen dann eine Rutsche hinunter, das Publikum ist begeistert. Ricardo Frank hat ein Jahr an seiner Schweine-Show gearbeitet. „Es ist gar nicht so einfach, Schweine zu dressieren, weil sie sehr schlau sind“, erklärt er. „Das wichtigste ist, ein Vertrauen zwischen Mensch und Tier herzustellen und ganz viel Liebe und Leckerlis.

“ Die harmlos aussehenden Tiere, sind nicht zu unterschätzen: „Wenn so ein Schwein zubeißt, hat es die Kraft eines Löwen“, so der Dompteur. Insgesamt hat der Weihnachtszirkus elf tolle Programmpunkte zu bieten. Tierisch gesehen ist von der Hunde-Rasselbande über Esel Sandro und anmutigende Holländische Friesen bis hin zu den gerüsselten Vierbeinern so einiges vertreten. Für atemberaubende akrobische Momente sorgt das ukrainische Brüder-Trio, das am Trampolin und dem Reck athletische Höchstleistungen zeigt. Außerdem beeindrucken die junge Madeleine mit ihrer anmutigen Beweglichkeit, Marianne Frank als lächelnde Seiltänzerin und Svetlana Dobry als Kraftpaket am russischen Vertikalseil.

Clown Lulu sorgte für Lacher im Publikum. Bei seinem Box-Duell mit Clown Ernesto müssen so einige Lach-Tränen getrocknet werden. Dann ist die Reise durch die Zirkus-Welt wieder zu Ende und mit einem Lächeln auf den Lippen und noch leuchtenden Augen verließ das Publikum an diesem weihnachtlichen Spätnachmittag das Zirkuszelt.

Die weiteren Vorstellungen des Waldshut-Tiengener Weihnachtszirkus: