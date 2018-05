Waldshut-Tiengen Bärbel Romacker und Joachim Schmidle haben in Australien ein neues Zuhause gefunden und denken nicht an eine Rückkehr nach Waldshut

Bärbel Romacker und Joachim Schmidle haben in Australien ein neues Zuhause gefunden und denken nicht an eine Rückkehr nach Waldshut

Bärbel Romacker und Joachim Schmidle, zwei gebürtige Waldshuter, leben seit 30 Jahren in Australien. Sie haben sich in Townsville, im tropischen Sunshine State Queensland, ein neues Zuhause geschaffen. Über ihr Heimweh und darüber, wie sie sich eingelebt haben, sprechen sie im Interview.

Herr Schmidle, Sie sind schon immer sehr reiselustig gewesen.

Ja, eigentlich von Jugend an. Zuerst in Europa, dann in Afrika, Asien, Amerika, in der Karibik und Neuseeland. Dann bin ich in Australien hängen geblieben.

Warum ausgerechnet Australien?

Hier waren es das Land und die Leute, die Natur mit ihrer außergewöhnlichen Fauna und Flora, die es mir angetan haben. Dann das Klima: An 320 Tagen im Jahr Sonne. (Schmunzelt) Hier geraten die Menschen ja schon beim kleinsten Wölkchen in Panik.

Sicher war es nicht leicht, in einem Land mit strengen Einreisebestimmungen Fuß zu fassen.

Damals waren die Voraussetzungen gut. Handwerker waren gesucht. Trotzdem war es für uns dann doch ein besonderer Augenblick, als wir die endgültige Aufenthaltsgenehmigung zunächst für fünf Jahre erhielten.

Sie haben es geschafft, sich hier einen eigenen Betrieb aufzubauen.

Erst habe ich in einer Schreinerei gearbeitet, danach habe ich mich selbstständig gemacht. Inzwischen beschäftige ich zwei Angestellte und einen Azubi und habe immer ein gut gefülltes Auftragspolster.

Wie kommen Sie mit den Leuten klar?

Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Zu meinen Angestellten habe ich ein freundschaftliches und vertrauensvolles Verhältnis.

Käme für Sie eine Rückkehr nach Deutschland in Frage?

Momentan sicher nicht, weil alles gut läuft. Wir fliegen zwar gerne mal wieder nach drüben, aber eigentlich ist eine Rückkehr für uns kein Thema, wir fühlen uns hier zu Hause.

Sie sind gut integriert, speziell im sportlichen Bereich.

Ich unterrichte Tai Chi und Qigong und habe mir damit einen Freundeskreis aufgebaut. Aber ich hatte auch schon auf meinen früheren Reisen viele Kontakte geknüpft.

Sie haben ein besonderes Faible für die australische Tier- und Pflanzenwelt.

Ja, das interessiert mich, auch weil es ganz anders und viel spannender ist als in Deutschland.

Sie sind immer ein aktiver Mensch gewesen. Wie stellen Sie sich Ihr Leben im Rentenalter vor?

(Schmunzelt) Reisen und gemütlich durchs Leben ziehen, natürlich zu zweit und mit viel Ice-Cream und australischem Cappuccino.

Frau Romacker, ist es Ihnen schwergefallen, Ihrem Partner nach Australien zu folgen?

Nein, überhaupt nicht, auch weil ich ja schon vorher, zusammen mit Jo, das Land bereist und dabei zu schätzen gelernt habe.

Wie steht es mit dem Heimweh?

Das hält sich in Grenzen. Die eigenen Angehörigen vermisst man schon, aber nicht so, dass es für mich bedrückend oder belastend wäre.

War es einfach für Sie, neue Kontakte zu knüpfen?

Ich war schon immer ein kontaktfreudiger Mensch, und es war für mich interessant, neue Menschen in diesem Schmelztiegel der Nationen kennenzulernen. Die Menschen hier sind sehr offen und machen es einem leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Wenn man Freunde hat, einen Arbeitsplatz und ein Dach über dem Kopf, kann man sich überall zu Hause fühlen.

War es für Sie schwierig, einen Arbeitsplatz zu finden?

Wenn man ein bisschen flexibel ist, ist das kein Problem. So habe ich unter anderem in einem Secondhandshop und in einem Souvenirgeschäft gearbeitet. Seit fünf Jahren arbeite ich im Café „Juliette“ an der Strandpromenade von Townsville.

Ist das tropische Klima ein Problem?

Nein. Ich liebe die Wärme und die angenehmen Wassertemperaturen.

Haben Sie noch regelmäßige Kontakte nach Deutschland?

Natürlich, denn meine Geschwister und Freunde leben ja noch drüben. Mit denen bleibe ich immer in Verbindung.

Gibt es öfters Besuche aus der alten Heimat?

Ja, allein im letzten Jahr hatten wir fünf Besuche, darunter auch meine Nichte.

Was vermissen Sie hier?

Eigentlich nichts. Ich habe hier alles, was ich brauche, sogar meine geliebte Schweizer Schokolade.

Wann geht man hier in Rente?

Das ist ähnlich wie in Deutschland. Aber auch hier geht es in letzter Zeit darum, das Rentenalter raufzusetzen.

Ist Altersvorsorge auch hier ein Thema?

Ja, sicher. Aber wir denken, dass wir ausreichend vorgesorgt haben, zumal wir ja auch ein eigenes Haus besitzen.

Sie gehen bald auf Europatour.

Ja, ich bin in einer Volkstanzgruppe und in einem A-cappella-Chor. Im Juni gehen wir auf Tournee in Europa. Wir besuchen verschiedene griechische Inseln und wir kommen nach Athen und Thessaloniki. Anschließend fliegen wir nach Deutschland, um uns mit Verwandten und Freunden zu treffen und ein paar Wochen in der alten Heimat zu verbringen.

Zu den Personen

Bärbel Romacker (54) und Joachim Schmidle (61) wohnten zuletzt in der Gurtweiler Straße. Er machte bei der Firma Dold in Dogern eine Lehre als Zimmermann, sie war zuletzt bei der Sparkasse Waldshut angestellt. Ihre Mutter hatte in der Kaiserstraße ein eigenes Geschäft, das Stoffhaus Back.